Suposts idiomàtics
Martes, 2 de diciembre 2025, 00:19
Els porritets de fira, repetixen i fan arribar a un Consell de Cultura, escarransides consignes, com si foren ·els amos del potet· Quan estes venen ... ací dels ·incliments· acovilats en lo que fon El Siglo Valenciano, per a més INRI. Des del fabrisme al pujolisme: «consensos científicos» diuen, quan són dogmàtics i polítics. Mes ¿quí manté viva la Llengua Valenciana? el poble i este encara guarda sa pròpia consciència. Perduda l'oficialitat, als més preclars estudiosos com a Carles Ros, Galiana, Nebot i Pérez, Fullana, Sanvalero, Ubieto, Casp, Adlert, Cabanes Pecourt... i als seguidors, nos obliden o nos fiquen en la barcha dels «secesionistas» I per mi encantat d'estar en els clàssics Ausias March, Joanot Martorell, Isabel de Villena... que engrandiren el valencià; com Sant Vicent Ferrer en ·valentina lengua semper llocuta·, ans de que se n'aprofitaren i els acatalanaren -método Bufarull-, per no tindre clàssics catalinos en els que refermar el dialecte del provençal, del qual ells sí que són secessionistes. Hui eixe idioma fabrí i fabricat, per allò del «cientificisme universal» troba davant d'Europa Albares que el demane de genolls, per a pagar els vots que els manté en la cadira.
¿Veuen els motius? Subordinant la Llengua Valenciana a la política i montant una xàrcia de venuts o intoxicats, que ara al vore en l'aire jornal i prebenda, acusen de lo que ells fan: discriminar. I més els que s'han forrat, venent llibres sucursalisadors d'un Institut Català, que és qui impon el dogma. I no te més que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ni és manco la nostra, pero sense mijos, continua i manté una normativa pròpia: Documentació formal i científica, Diccionari General de la Llengua Valenciana i els refillols de la Rima, Bilingüe...Refermada en l'acort d'El Puig, 1981 per un miler d'intelectuals , anteriormemt gojàvem de 200.000 firmants baix protocol notarial, defenent l'identitat idiomàtica. Salvem la consciència valenciana, del catalí invasor. Vejam El Crit de la Llengua.
