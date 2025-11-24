«No és per ahí»
VICENT RAMON CALATAYUD
Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:23
Hui prenc per capçalera, del sainetiste valencià Paco Barchino, títul d'obra teatral. En moments en els que el fem politisant nos reglota, hem de ... cridar a la cordura; espigolar la bona fe; reparar en els ànims generosament oferits en La Constitució; els guanys de La Democràcia... tot, com a camí novell i clar, que netege la travessa perillosa per la que volen dur-nos, els que medren del trencament, mentres escarnixen o violenten a la bona gent que els votà. ¿També haurem de ridiculisar? ¡Vaja Congrés! Escoltant a diputats, que amollen insults, brofegades, amenaces... sense la mínima vergonya, posats en escena perillosament, en lloc d'eixemples a seguir. ¿La boca? un arcàngel que denosta el nom, pero justifica i no enganya en el seu llinage. Tampoc li riurem les gràcies a qui se nos caga en persona, mentres desventa d'unes pudors majors, que sí que donen oix i que afecten el futur.
Pero si una cosa és la forma, pijor és el fondo, que és precís canviar: la corrupció i l'aprofitament dels càrrecs per a medrar. Trauen a ballar la mòmia ¿per video conferència? Qui quebrà la Banca Catalana i el taparen, en lo del 3% feu escola, animant als antiespanyols a que de pas suquen. I hem vist cóm les maixcaretes han servit per a traure bon profit, tapant-se les vergonyetes i de la desgràcia omplint-se les bojaquetes. També cóm les grans adjudicacions oficials han patit els picotejos d'aprofitats i porcs imputats. I no és eixe el camí. La joventut deu vore dels presents, claror. Pero de seguir aixina, els deixarem pallús. La macro economia pot pintar molt be, pero dormint-ne al ras molts més. Això me fa recordar lo que diuen en Elig i ya se fa realitat de la perversa política «qui ni fot, ni roba, és estrany, o que no troba». I a nivell internacional, m'espasme d'imàgens cóm, uns alletats fills de Putín, fan instrucció quasi sense llevar-se el baveret de colegials: brandint armes mortals, duen com a joguet entre les mans el kalánishnkof d'assalt. ¿A on haurem de parar?
