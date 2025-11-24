Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«No és per ahí»

VICENT RAMON CALATAYUD

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Hui prenc per capçalera, del sainetiste valencià Paco Barchino, títul d'obra teatral. En moments en els que el fem politisant nos reglota, hem de ... cridar a la cordura; espigolar la bona fe; reparar en els ànims generosament oferits en La Constitució; els guanys de La Democràcia... tot, com a camí novell i clar, que netege la travessa perillosa per la que volen dur-nos, els que medren del trencament, mentres escarnixen o violenten a la bona gent que els votà. ¿També haurem de ridiculisar? ¡Vaja Congrés! Escoltant a diputats, que amollen insults, brofegades, amenaces... sense la mínima vergonya, posats en escena perillosament, en lloc d'eixemples a seguir. ¿La boca? un arcàngel que denosta el nom, pero justifica i no enganya en el seu llinage. Tampoc li riurem les gràcies a qui se nos caga en persona, mentres desventa d'unes pudors majors, que sí que donen oix i que afecten el futur.

