Un técnico marca Valencia CF

Salíamos de Mestalla todos el pasado sábado con la calculadora en una mano y el calendario de la Liga en la otra. Tras la apabullante ... victoria 3-0 ante el Getafe -en la mejor primera parte de toda la temporada- el sueño de pelear por Europa se convirtió de golpe en una realidad indiscutible. Y, por primera vez en todo el año, el valencianista salió de su estadio sonriendo por un objetivo acorde a la historia de su club y no acorde a la historia de Meriton. Solo hubo una persona que salió de Mestalla con otras cosas en la cabeza; Carlos Corberán. Mientras todos pensábamos en Celta, Rayo, Mallorca y compañía por la pelea europea, el técnico quiso acordarse de cuando llegó; de aquel frío enero con el Valencia colista y esa sensación general que todos teníamos de que, esta vez sí, se iba a descender. Porque, al mismo tiempo que se abría la batalla por Europa, se aseguraba matemáticamente la presencia en Primera un año más. Ya ni nos acordábamos. Pero para ese milagro llegó Corberán y ese milagro ha conseguido. Y, si queremos ser justos con la realidad, hay que ponerse del lado del entrenador y, antes de celebrar peleas europeas, darle las gracias por lo que ha conseguido. Porque no será nunca objetivo de cualquier valencianista pero sí era el objetivo del técnico cuando llegó. Y como buen jefe de grupo, Corberán quiso acordarse de lo conseguido y no de lo que nos gustaría conseguir. Felicidades termine como termine el curso. El Valencia está en plena pelea por plaza europea porque ha sido capaz de sumar puntos de Champions en la segunda vuelta. Y, aunque ustedes no se habrán parado a pensarlo, Corberán ha devuelto al valencianismo algo que es suyo; luchar por estar arriba. La historia de este club centenario. La segunda vuelta del Valencia ha sido más propia de los grandes equipos de la historia. Muchas más victorias que derrotas, asaltos a grandes escenarios como el Bernabéu y victoria tras victoria en el fortín de Mestalla. Vamos, el Valencia de siempre. Nada más y nada menos ha conseguido Corberán. Que esto se parezca a lo de antes... estando Lim todavía al mando. ¿Es o no es un milagro? Ahora bien, como los milagros no se pueden repetir sin un buen equipo de fútbol, no bajen ustedes la guardia porque Corberán haya aterrizado en nuestras vidas. Todos los entrenadores que han pasado por aquí con Meriton han terminado quemados, ninguneados o directamente despedidos. En dos semanas terminará la temporada y empezará la Liga de Lim; la de vender, no comprar y empequeñecer al club cada año un poco más. A ver si se creen que otro año peleando por no bajar ha sido fruto de la casualidad. Por eso hay que exigir a los que se quedan para que, aprovechando el dinero del Goldman Sachs para acabar el estadio, presionen a Singapur para que se haga un equipo para que la gente vaya a ese estadio. Porque un club de fútbol sin equipo de fútbol acaba por morir. Y el Valencia lleva en la UCI mucho tiempo. Solo espero que el miedo atroz al descenso que le entró a Lim en Navidad -con el enorme gasto que autorizó en fichar a Corberán y traer a Sadiq- sirva de lección para este próximo verano. Invertir o morir. No hay otra. Y ya de paso, a ver si aprovechamos el verano para que no nos vendan nunca más esa trola de que «el objetivo del Valencia es seguir en Primera». Mentira; eso es, fue y será siempre la obligación de este club y jamás un objetivo. Conviene cambiar el chip para cambiar también la exigencia. Porque sino Meriton acabará convenciéndonos a todos de que el Valencia es -con todos los respetos- el Almería, el Alavés o el Leganés. Sabemos que el nivel de Lim es de regional. Pero el nuestro no.

