Segunda Temporada

Aunque resulte muy recurrente aquello de «segundas partes nunca fueron buenas», la literatura, y más de una serie, demuestran lo contrario; así que, a pesar ... de las sabias palabras de Don Quijote: «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero», mantener la calma, en los tiempos de espera y, mucho más, en los de crisis, también es una virtud digna de alabanza.

Probablemente muchos piensen que esta nueva temporada empiece después del próximo jueves, donde todo apunta a que asistiremos a la segunda sesión de investidura de la presente legislatura, pero a nadie se le escapa que el punto de inflexión fue el 29 de octubre de 2024, donde las consecuencias de la dana nos llevaron a la peor tragedia de nuestra historia más reciente, ahí es donde hay que situar el antes y el después.

Un Consell que resultó salir reforzado tras la partida de Vox del gobierno autonómico de coalición en julio del mismo 2024, una posición desde donde incluso se visionaba una mayoría absoluta, o acercándose a ella, como espejo de lo que había ocurrido en Andalucía o Madrid.

El objetivo es claro meridiano: recuperar la confianza del votante no incondicional

Ahora, hablar de adelanto electoral, es un riesgo difícil de asumir, porque, si bien es cierto que, como ya venimos apuntando tiempo atrás, Vox se encuentra en su mejor momento, los bloques que ahora rigen el sistema político actual de bipartidismo imperfecto, son un sumatorio, por lo que, el conjunto de los socios debe alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para la formación de gobierno; y, lo mismo puede valernos para el Gobierno de España, un dato que no se escapa al buen entendimiento del cambio de sistema político una vez el bipartidismo y la alternancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular finalizó con la aparición de organizaciones políticas que, en mayor o menor medida, han pluralizado los espacios asamblearios.

Así las cosas, mañana asistiremos desde Les Corts, con el respaldo de Vox, si es que lo hay, por supuesto, a la investidura de Juanfran Pérez Llorca, cuyo liderazgo orgánico es innegable y su primer acometido, de puertas hacia dentro, será suturar las heridas en el seno interno del partido.

En cuanto a la gestión de gobierno la prioridad será la reconstrucción, como así lo ha puso de manifiesto el propio candidato.

Pero, sin olvidar, como así también lo ha expresado Pérez Llorca, el impulso del resto de promesas del cambio electoral, que dieron comienzo en el año 2023 con el entonces recién inaugurado Consell presidido por el Partido Popular. El objetivo es claro meridiano: recuperar la confianza del votante no incondicional que busca refugio en otras alternativas.

Si hay mayoría suficiente el día 27 de noviembre de 2025 empieza la Segunda Temporada.