Salir a jugar como lo que eres, un grande

El dicho dice: «Antes de perder los tres puntos, vamos a conseguir uno». Y eso es lo que consiguió el Valencia ante un Alavés que ... realmente tuvo a punto al Valencia. Al minuto Danjuma estuvo a punto de conseguir eso que necesita el Valencia, el gol. Ese gol a los dos minutos que le podía dar a la posibilidad no solamente de empezar el partido con el pie derecho, como se dice, en mi caso el pie izquierdo, pero es que esas oportunidades no se pueden desaprovechar. Una gran jugada del Valencia, una escapada espectacular, pero a la hora de finalizar la jugada no se consiguió y después se sufrió. No vamos a decir que el empate no le viene bien al Valencia porque un puntito es un puntito, pero es que estaba jugando contra el Alavés. Y lo que se viene es peor: Villarreal, Real Madrid y el derbi con el Levante. Son equipos difíciles y al Alavés no le tienes que perdonar. Tienes que salir a jugar como lo que eres, como un grande. Demostrar que eres grande, no para estar en mitad de tabla o ahí en la posición que está el Valencia que está a nueve puntos. Está muy cerquita de empezar ya a preocupar, no solamente a la institución sino también a los hinchas porque realmente son los más sufridores. Los jugadores se desahogan en la cancha, el técnico pega dos gritos y se desahoga en la cancha, pero la historia viene por dentro. ¿Pero los hinchas que hacen? Seguir pagando la entrada toda la semana cada día que se juega en Valencia, o ir acompañando al equipo sea donde sea. Porque a no ser que estén viviendo ahí o trabajando donde se juega, el traslado cuesta y hay seguidores del Valencia, siempre los veo. Esa es la gran preocupación que me da. Esa preocupación que lleva a que los hinchas se cansen de una vez por todas y no sé qué va a pasar, no van a ir a la cancha. Eso sería desastroso. Yo creo que van a seguir yendo, pero como sufridores, sabiendo que las posibilidades de ganar son casi nulas. Siempre existe al fondo del túnel esa lucecita que se prende y se apaga. Ojalá que se prenda de una vez y que el Valencia consiga encontrar ese camino que lo lleve a la luz verdadera. Ya veremos lo que pasa este próximo fin de semana, esperemos que no haya sorpresas. Necesitamos tres puntos y empezar desde ya porque si no la cuesta bajo de enero puede ser en noviembre, pronto.

