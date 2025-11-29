Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos lecciones de democracia

La fortaleza de una democracia no reside únicamente en sus Constituciones ni en sus procedimientos: reside en la gente que participa, que piensa, y que no otorga legitimidad sin razones convincentes

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

La mejor fortaleza se encuentra en el amor del pueblo», escribió Maquiavelo, con seguridad una de las mentes más brillantes y tergiversadas de la historia ... del pensamiento humano; el profeta de la democracia, lo llamaba Toni Negri. Maquiavelo, tan hábil en detectar los resortes del poder como escéptico sobre la naturaleza humana, estaba convencido de que había que confiar más en el pueblo que en los gobernantes. Hoy, dos episodios recientes en América Latina nos muestran una realidad: la decisión popular sobre temas complejos suele ser madura; en todo caso, más razonable y prudente que la de los gobernantes.

