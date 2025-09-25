La vuelta del no cancelado

Jimmy Kimmel alabó en su monólogo de vuelta la «grandeza» de la viuda de Kirk entre lágrimas

Comenta Compartir

La viuda de Charlie Kirk es una señora horrorosa. Y digo horrorosa como lo dirían María Barranco y Carmen Maura de Julieta Serrano (de su ... vestido) en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Cómo habla, qué aspecto (buscado, no es que sea bizca). Jimmy Kimmel alabó en su monólogo de vuelta la «grandeza» de la viuda de Kirk entre lágrimas. «He estado pensando mucho en lo que contar y no creo que vaya a marcar mucho la diferencia: si os gusto, os gusto; si no, pues no. Pero quiero dejar claro que me importa como ser humano. Y que entendáis que nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un hombre joven».

Es igual, Trump no se baja del burro (del elefante): «¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al presentar basura 99% a favor de los demócratas». Por supuesto, Kimmel se mofó de Trump. Por su actuación en la ONU. Ríete, pero casi todo lo que dijo te lo firma Finkielkraut.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión