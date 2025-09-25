La vuelta del no cancelado

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:18

La viuda de Charlie Kirk es una señora horrorosa. Y digo horrorosa como lo dirían María Barranco y Carmen Maura de Julieta Serrano (de su ... vestido) en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Cómo habla, qué aspecto (buscado, no es que sea bizca). Jimmy Kimmel alabó en su monólogo de vuelta la «grandeza» de la viuda de Kirk entre lágrimas. «He estado pensando mucho en lo que contar y no creo que vaya a marcar mucho la diferencia: si os gusto, os gusto; si no, pues no. Pero quiero dejar claro que me importa como ser humano. Y que entendáis que nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un hombre joven».

