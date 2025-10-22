Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vivir indignado

ROSA BELMONTE

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:20

Aveces me parece que Rufián es la sonrisa del Régimen, a la manera en que José Solís lo fue con Franco. Eduardo Mendoza: «Todo el ... mundo está indignado por algo, pero yo no. Vivimos estupendamente. Intenta arreglar un grifo en Alemania o ir a la Seguridad Social en Inglaterra. Ya verás». En el Congreso, Rufián siempre está indignado (también contra Sánchez, al que suele lapidar con palomitas). Luego habla con Vito Quiles o va a 'La Revuelta' y qué tipo más majo, que te lleva de regalo el chándal con el que se presentó en la Carrera de San Jerónimo (luego se cambió). Da la impresión de que por mucho que cambien el registro según conveniencia, tanto Rufián como Óscar Puente son lo que parecen. Ese anuncio del Ministerio de Vivienda con viejos conviviendo es lo que parece. Un 'sketch' cómico. Porque mira 'Las chicas de oro'. ¿Qué problema había? Con la vara que nos dan con la soledad de los mayores. Nunca estáis contentos. Vivís indignados.

