Vivir indignado

Da la impresión de que por mucho que cambien el registro según conveniencia, tanto Rufián como Óscar Puente son lo que parecen

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:38

A veces me parece que Rufián es la sonrisa del Régimen, a la manera en que José Solís lo fue con Franco. Eduardo Mendoza: «Todo ... el mundo está indignado por algo, pero yo no. Vivimos estupendamente. Intenta arreglar un grifo en Alemania o ir a la Seguridad Social en Inglaterra… Ya verás». En el Congreso, Rufián siempre está indignado (también contra Sánchez, al que suele lapidar con palomitas). Luego habla con Vito Quiles o va a 'La Revuelta' y qué tipo más majo, que te lleva de regalo el chándal con el que se presentó en la Carrera de San Jerónimo (luego se cambió).

