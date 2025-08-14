Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto deja 2.444.787,44 euros este miércoles en la localidad conocida por ser cuna de varios artistas
Jesus Signes

Como el señorito Curro

En diagonal ·

No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:30

Los que vemos 'La promesa' sabemos que la movilidad laboral es habitual. La doncella personal puede pasar a ser ama de llaves; el ama de ... llaves, criada; el cocinero, lacayo, y hasta un señorito, lacayo también. Carmen Ninet, mujer de José María Ángel, es personal laboral fijo de la Diputación y no consta proceso de funcionarización. Su puesto de subdirectora del MuVIM es A1. Puesto de libre designación del que se le puede cesar motivándolo. No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo. La Diputación cree que no dispone ni del de Bachillerato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  5. 5

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios
  6. 6 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  7. 7 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  8. 8 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  9. 9 Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana
  10. 10 La difícil situación de Jaume Doménech

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Como el señorito Curro

Como el señorito Curro