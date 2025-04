Comenta Compartir

«Nuestros valores no están en venta. Nuestro aceite sí». Es uno de los anuncios del Gobierno tras el anuncio de matonismo arancelario de Trump. ... Los valores de Vox tampoco están en venta: no se bajan del burro de Trump. Les parecen mal los aranceles, pero señalan como culpables al Gobierno de Sánchez y a la Comisión Europea. Los húngaros, en la misma línea, dicen que la UE no logró negociar con Trump.

Abascal se comunicó el primero por redes. Reproches a Sánchez, Von der Leyen y Feijóo. «Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo». De Trump, ni mu. Luego salió Figaredo en persona y en patillas para repetir que la culpa es del Gobierno y del PP europeo. Pero espérate, que el secretario general de Solidaridad, sindicato impulsado por Vox, ha definido a Trump como «un punky adorable». En Canadá han puesto un cartel: «¿Ha probado alguien a apagar los EE UU y volver a encenderlos?».

