Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

En 'Caza de brujas', la última película de Luca Guadagnino, el profesor acusado de agresión sexual se queja del «momento cultural» que favorece esa denuncia. ... Carlos de Inglaterra ha iniciado el proceso para retirar títulos, honores y distinciones a su hermano Andrés. Además de echarlo de Royal Lodge, el casoplón de Windsor (el rey le pagará una casa en Sandringham). «El príncipe Andrés será conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor», decía el comunicado de Buckingham. El príncipe Andrés era el mismo botarate con su madre viva. Cerró un acuerdo con Virginia Giuffe en 2022 (la prensa británica habló de 14 millones de euros), dedicando a ello parte del patrimonio materno. Giuffe, que se suicidó en abril: «Epstein, Andy [Andrés], otras ocho chicas aproximadamente y yo tuvimos sexo juntos. Todas ellas aparentaban tener menos de 18 años y no hablaban inglés». A la consentidora o resignada Isabel II le tocó, sí, otro momento cultural.

