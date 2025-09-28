Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Nacho García

La financiación de zapatillas

En diagonal ·

Eso de que vuelven los zapatos no será el fin de semana y entre los barones del PP que se reunieron en Murcia

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:17

He leído que vuelven los zapatos (por encima de las zapatillas). Los zapatos nunca se han ido, aunque nos hayamos abandonado a la comodidad. Ya ... me decía mi tía Justa que se me iban a ensanchar los pies. Aunque hay ensanchamientos y ensanchamientos. He visto los pies de Kathleen Turner en el estreno de 'Los Rose' y me he asustado con ese crecimiento a lo ancho. Eso de que vuelven los zapatos no será el fin de semana y entre los barones del PP que se reunieron en Murcia. Parecían sus pies un anuncio de esos que te cuentan las zapatillas que se llevan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La financiación de zapatillas

La financiación de zapatillas