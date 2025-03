Dulce hogar sin pantallas

R. C.

El Gobierno eleva a 16 años la edad para tener redes sociales. Se eleva de 14 a 16. Y, por tanto, se eleva la edad ... para ser acosado. Y para acosar. Para creerse un 'incel'. Un célibe no deseado. Para ser humillado. Para humillar. El proyecto de ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros tiene buena intención. Otra cosa será para lo que sirva. Hay quien no ve los problemas, así que mucho menos va a tener las soluciones. Pero incluso viendo el problema, no siempre se da con las soluciones.

En Francia han detenido a los abuelos y dos tíos de Émil, el niño que desapareció estando en casa de sus abuelos (tras mucha búsqueda, los restos los encontró un senderista en los Alpes). Varios miembros de la familia estuvieron implicados en casos de abuso. Los peligros no están siempre detrás de las pantallas, pueden estar en el dulce hogar de los abuelitos. A veces las pantallas y las redes sociales pueden ser una ventana donde tomar aire.

