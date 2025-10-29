Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No dejar entrar al viejo

ROSA BELMONTE

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:15

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos. 'Le Figaro' y 'Le Point' publican extractos de sus memorias (salen el 5 ... de noviembre allí). Los tres golpes son los de Tejero, Armada y los políticos franquistas. Cuenta que para el discurso desde la Zarzuela se puso la chaqueta de general, pero no los pantalones. Que sigue (o seguía) los consejos antiedad de Clint Eastwood («no dejar entrar al viejo») y que nada está organizado para su muerte. La única certeza es el pudridero, pero en el Panteón de los Reyes no cabe. Está preparado para las críticas por el libro. Hay un delirio previo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige al Gobierno retirar su nombre de edificios y calles para dar cumplimiento a la ley de Memoria Democrática ya que ocupó la jefatura del Estado (por peritonitis de Franco en octubre de 1975) y eso le convierte en dirigente del franquismo. Un, dos, tres pedradas tienen muchos en la cabeza.

