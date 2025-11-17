Territorio TikTok

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:28

Han entrado de cabeza y un poco a lo loco. Los dos grandes partidos, siempre a la caza del voto juvenil, no porque les preocupe ... la mocedad, sino porque su papeleta vale lo mismo que la de un talludo sólo que además se puede manipular mejor, meten sus zarpas siempre interesadas en el universo TikTok, que es la red de la juventud que baila, brinca, bambolea, besa y bascula hacia un lado o hacia el otro. Mucho criticar a Vox, pero cuando han descubierto que el éxito voxero entre los jóvenes se debe, parece ser, a su arraigo en esa red cuyo epicentro reside en China (detalle importante), le copian.

