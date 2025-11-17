Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo

Sueldo de gusano

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

Aquellos tebeos que uno leía cuando chavalín, 'Tío Vivo', 'DDT' y 'Pulgarcito', supongo que eran reediciones. Pero a esas edades, uno lo ignoraba. Además, ¿y ... qué? Sin ordenadores, internet y toda la farfolla actual, leías y releías las aventuras/desventuras de esos personajes que atravesaban la vida como funambulistas de lo imposible. Sin darte cuenta, te educaban y, de paso, constatabas el coste de un peine.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  4. 4 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6

    La estación que cambió el centro de Valencia
  7. 7

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  8. 8 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  9. 9

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro
  10. 10 Últimos días para ver en Netflix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sueldo de gusano