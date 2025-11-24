Manipulación catódica

Comenta Compartir

Aterrizaron las plataformas de pago y me apunté. Entonces, de una manera natural, poco a poco, descubrí que prescindía de las cadenas generalistas hasta el ... punto de no enchufarlas. Desde luego, pulsar la tecla de la Uno de RTVE no se me ocurre, y con las otras más o menos sucede lo mismo. Para informarme opto por nutrirme mediante la radio y la prensa. El entretenimiento audiovisual me lo suministran, y no siempre, que a veces cuesta encontrar algo potable, las susodichas plataformas. Les confieso esto porque no pretendo ir de estupendo; esto es, sí veo televisión, y mucho, pero la otra.

Estos días, con el lío de la sentencia que destapa las espesas trapacerías del fiscal general que no era sino la voz de su amo, algunos amigos me han mandado audios que han cazado de varios programas de RTVE, de sus presentadores y de sus colaboradores. Asusta la violencia verbal que emplean, es incluso peor que la de Patxi López, ese socialista de pensamiento mostrenco, cabezón y muy de tonto del pueblo según cómo sople el viento. Así pues, alcanzado este punto de chaladura zurda, ¿por qué leches tienen que usar mis impuestos para sufragar la costosa y sectaria televisión de todos que, luego y sin disimular, sólo practica tóxica propaganda gubernamental? Si alguien no quiere o no puede pagarse las plataformas, puede recurrir a las cadenas privadas. Pero soportar la partidista ponzoña del español canal público resulta un ejercicio masoquista que no me apetece tolerar. Entiendo que paguemos con nuestros impuestos, faltaría más, la sanidad, la educación, las carreteras, las guarderías que gozan de subvención y tal y tal. Pero la televisión no es ninguna necesidad básica y, en efecto, la pública, hoy, rezuma trola por todos sus cables. El que quiera televisión pública, que se la pague con aterciopelada alegría aflojando una tasa anual.

