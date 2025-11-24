Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manipulación catódica

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Aterrizaron las plataformas de pago y me apunté. Entonces, de una manera natural, poco a poco, descubrí que prescindía de las cadenas generalistas hasta el ... punto de no enchufarlas. Desde luego, pulsar la tecla de la Uno de RTVE no se me ocurre, y con las otras más o menos sucede lo mismo. Para informarme opto por nutrirme mediante la radio y la prensa. El entretenimiento audiovisual me lo suministran, y no siempre, que a veces cuesta encontrar algo potable, las susodichas plataformas. Les confieso esto porque no pretendo ir de estupendo; esto es, sí veo televisión, y mucho, pero la otra.

lasprovincias Manipulación catódica