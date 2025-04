Una ruta cultural en plena forma

La proximidad del Parterre de Valencia a espacios de valor histórico refuerza la dimensión simbólica del jardín, zona de transición entre lo institucional, lo ... patrimonial y lo cotidiano. Este paisaje urbano nos ofrece, sin darse importancia a sí mismo, una ruta cultural que puede codearse con cualquiera de las grandes ciudades del mundo. Un conjunto magnífico: museos, exposiciones, librerías y calles peatonales propicias para altos reencuentros. Tendemos a no valorar nuestros logros. No queremos ser chauvinistas y caemos en el papanatismo.

Lita Cabellut. El pasado jueves inicié esta ruta cultural con las exposiciones de la Fundación Bancaja. Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961) es reconocida como una de las pintoras españolas vivas más cotizadas a nivel internacional. En la muestra se presentan muchas obras no expuestas hasta ahora. «El mundo de Lita Cabellut es abstracto, profundo, imposible de asimilar, afirma Eloy Martínez de la Pera, comisario de la exposición. Los retratos de Lita nos sitúan al borde del precipicio emocional. Un paso más y nos despeñamos. La artista nos recuerda, con cruces abismales de retratos de Goya, Lucian Freud o Francis Bacon, que somos breves, maravillosos y terribles. Hasta el 31 de agosto de 2025.

Eduardo Úrculo (Santurce, 1938-Madrid, 2003). En la cuarta planta de Bancaja los visitantes pueden ver la antológica 'Un viajero cosmopolita'. Todo lo que en Lita Cabellut es apasionado y obsesivo, en el viajero Úrculo es colorista y melancólico. La muestra, comisariada por Alicia Vallina, podrá verse hasta el 8 de junio.

De Bancaja al Parterre. Visito la librería París-Valencia. Adquiero las biografías de Voltaire y Montaigne (para regalar a mi amigo Rafa González en su cumpleaños) y la novela 'Mi vida en los objetos' (Contrabando, 2024), de Miquel Martínez. Su dedicatoria: 'Para Amadeu Fabregat, porque me abrió las puertas del periodismo. Ricardo Dasí y Mari Carmen Raneda fueron mis maestros'.

Galería Cuatro situada en la calle peatonal La Nau. Sus exposiciones siempre son interesantes. Al salir de la galería me encuentro con José Antonio Garzón, prestigioso historiador de ajedrez. Garzón me da una buena noticia: «El 16 de mayo, en el Aula Magna de la Universitat, a las seis de la tarde, el pentacampeón mundial de ajedrez, Anand, declarado en 1998 deportista del Milenio en su país, India, impartirá una clase magistral revisando algunas de sus mejores partidas«. Será uno de los actos centrales del 550 Aniversario del nacimiento del ajedrez moderno en Valencia (1475-2025). ¿En Nueva York se dan muchos de estos reencuentros en calles peatonales, tras ver exposiciones de Cabellut y Úrculo? No creo.

En el claustro mayor de la Nau. Paseo por el Caustro bajo la atenta mirada escultórica de Juan Luis Vives. Entro en la sala donde se expone 'Dins i fora. Paraules preses a la València de postguerra', con obras de Rafael Solaz, poseedor de una hermosa colección de tarjetas postales, carteles, revistas, objetos...

De la Nau al Museo del Patriarca hay veinte pasos mal contados. El Patriarca posee obras de Caravaggio, El Greco, Ribalta... Y un manuscrito original de Tomás Moro, escrito durante su cautiverio en la Torre de Londres. Muy cerca tenemos el esplendor del Museo Nacional de Cerámica y otra exigente galería privada, Shiras. La Filmoteca está un poco más allá.