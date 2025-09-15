Renovada ruta cultural

Finaliza el verano. Con gran apetito informativo recorrí recientemente la renovada programación de uno de los enclaves culturales más atractivos de Valencia: la Fundación ... Bancaja y La Nau. Lo hice tras superar este verano dos disgustos venecianos: la extraña imagen de Kim Novak en el festival de Venecia y la relectura de 'La muerte en Venecia' (Editorial Origen), de Thomas Mann.

La protagonista de 'Vértigo' (Hitchcock, 1958) no parece tener los 92 años que sí tiene. Pero es que tampoco Kim Novak parece Kim Novak. Ya no. La lucha contra la vejez puede desembocar en la fantasmagoría visual. En cuanto a 'La muerte en Venecia' (1912), la admiración que hace décadas me produjo esta novela corta se convierte ahora en irritación: el gran Thomas Mann de 'La montaña mágica' (1924) o los hermosos relatos de 'Tristán' (1903, especialmente 'Tonio Kröger'), me provoca ahora irritación por su estilo farragoso y por sus enmascaramientos. Naturalmente, el que ha cambiado he sido yo, no 'La muerte en Venecia'.

En la cuarta planta de Bancaja veo 'Cos d'aigua', con una treintena de obras de Juan Carlos Nadal (Alicante, 1966). Comisariada por Felisa Martínez Andrés, esta muestra sobre las creativas huellas del ser humano en la Naturaleza puede visitarse hasta el próximo 9 de noviembre. Afirma Nadal: «Me interesa la espontaneidad y lo visceral del proceso creativo, dejar que las cosas surjan sin un plan preestablecido, permitiendo que mis manos y mi mente fluyan de manera libre». El artista alicantino resalta que el arte «es una manera de comunicar lo que las palabras no alcanzan a decir: emociones, ideas, sentimientos...».

'Yo quiero ser diferente'. La exposición sobre Miguel de Molina en la Sala Acadèmia de La Nau, organizada por la Universitat de València y la Fundación Miguel de Molina, es un recorrido por la vida, trajes y películas de una singular figura de la cultura española de su época, desde sus inicios en los años treinta en Madrid, historia contada por 'Las cosas del querer', Jaime Chavarri, 1989, película protagonizada por Ángela Molina, Ángel de Andréz López y por Manuel Bandera en el papel de Miguel de Molina, un rey de la copla que fue referente principal para varias generaciones. La exposición de materiales procedentes del legado de la Fundación Miguel de Molina (correspondencia, escritos, fotos, partituras, diseños de escenografía y vestuario escénico) es un testimonio de la labor creativa de Miguel de Molina, y sobre todo un homenaje a un artista reprimido por el régimen franquista por su orientación política y sexual.

'Menjars de la terra'. El legado de González Pomata', otra exposición temática en La Nau (hasta el 28 de septiembre), versa sobre el patrimonio gastronómico valenciano. 'Menjars de la terra' obtuvo el Premio Nacional Emporia de Plata al mejor montaje de exposición efímera, transportable e itinerante. Tomé notas sobre algunos de entre el centenar de pequeños frascos con materias primas habituales en nuestra cocina (no sabía, ignorante de mí, que tomillo' es, en valenciano, 'timó').

'Carmen Grau'. Hasta el 30 de noviembre. Comisariada por José Martín, responsable de la 'Col.lecció Martínez Guerricabeitia'. Carmen Grau, una de las creadoras más interesante y apasionada del arte valenciano actual, fue hasta 2018 catedrática de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Valencia.