Lecturas valiosas en días atónitos

Compartir

Además del aforismo anotado en el subtítulo (autor, Joseph Conrad, Polonia, 1857-Reino Unido, 1924), y ya metidos en harina -frase hecha un tanto ... absurda- añadiré otro, muy brillante también y que aquí viene a cuento: «Yo no me enorgullezco de los libros que he escrito, sino de los que he leído.» (Jorge Luis Borges, Argentina, 1899-Suiza, 1986).

«¡Ser como tú! Volver a empezar de nuevo, crecer como tú, con tu rectitud, alegría y sencillez, como una persona normal y corriente, de acuerdo con Dios y con el mundo, ser amado por los inocentes y felices (...) ¡Vivir, amar y disfrutar en dichosa vulgaridad, libre de la maldición del conocimiento y de la tortura de la creación artística! ¿Volver a empezar? ¡De nada serviría! Sería todo igual, todo volvería a suceder tal como ha sucedido». (Emocionante reconocimiento de un amor imposible en 'Tonio Kröger', novela corta de Thomas Mann editada por Edhasa en 1954 y 1981; este año se cumple el 150 aniversario de nacimiento de Mann, 1875-1955). Me atrevo a decir que en esta confesión del escritor alemán, Premio Nobel 1929, las palabras decisivas son 'libre de la maldición del conocimiento y de la tortura de la creación artística«. «El mejor medio para desembarazarse de un enemigo es hablar bien de él por todas partes. Acabará enterándose y dejará de tener la fuerza necesaria para perjudicarnos: le habremos roto su resorte... Seguirá atacándonos, pero ya sin vigor ni consecuencias, pues habrá dejado inconscientemente de odiarnos. Ha sido vencido e ignora al mismo tiempo su derrota». (El anterior párrafo es del apóstol del pesimismo radical Emil M. Cioran-Rumania, 1911-París, 1995, en su ensayo 'Ese maldito yo', publicado por Tusquets en 1987). De Cioran cito a menudo una terrible frase suya, propia de quien ha cometido muchos errores y maldades: «Después de algunas noches de insomnio uno debería cambiar hasta de nombre». ¡La tortura de la creación artística, por decirlo con palabras de Thomas Mann«! Cioran padecía severos insomnios. «Lo contrario del mal no es forzosamente un bien: puede ser otro mal (...) Para deshacerse de una ideología maniquea, heredera de las doctrinas totalitarias que dividen la humanidad en dos mitades estancas, los buenos y los malos, nosotros y los demás, mejor será no convertirse uno mismo en maniqueo». (Tzvetan Todorov, Bulgaria, 1939-Francia, 2017, en su ensayo 'Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX', editado por Península en 2002). No solo los libros ayudan en la tarea de comprender el mundo en días atónitos. También lo hace la prensa atenta a la realidad más inmediata. La modelo, y tal vez también 'influencer' Laura Escanés (29 años), fue entrevistada por 'ABC' el pasado 10 de junio. En esa entrevista afirmaba Escanés con desenvoltura: «No me da miedo la crisis de los 30». ¡Nada menos que la crisis de los 30! Hace no mucho tiempo se hablaba con frecuencia de 'la crisis de los 40', considerándola casi inevitable. Ahora, según parece, las crisis se están adelantando con paso firme. En un futuro quizá no muy lejano las crisis existenciales llegarán a partir de los 10 años. En esa sociedad distópica que ya empieza a vislumbrarse, a finales del siglo XXI solo serán medio felices, sin miedo al futuro y siempre que no pasen hambre, los niños y niñas de cinco, seis o siete años.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión