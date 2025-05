Al otro lado del río

Con el título de 'La ronda del 5, un gran bulevar' (13-05-25, LP), Pablo Salazar describía de modo detallado la realidad actual ... y las posibilidades futuras de lo que también llamamos la 'Circunvalación' de Valencia. «El nuevo museo que se pretende abrir en la antigua Hacienda es la excusa perfecta para un recorrido diferenciado, singular. Un eje cultural y comercial», afirma Salazar en referencia al recorrido de la línea 5 de la EMT (hoy denominada C1). «Museos, iglesias, jardines, edificios históricos y administrativos jalonan la ruta».

Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanquerías... Los hitos de esa espléndida ruta '5', en un recorrido de sentido único, son la Glorieta, el Parterre, el Palacio de Justicia, la plaza de Toros, la Estación del Norte, la iglesia de San Agustín, el MuVIM, las Torres de Quart, la Beneficencia, el IVAM, las Torres de Serranos, la Casa-Museo Benlliure, la Fundación Bancaja... Cerca de ese hermoso itinerario tenemos La Nau de la Universitat, el Museo Nacional de Cerámica, la Fundación Hortensia Herrero, el Centro del Carmen...

A poca distancia de la 'Circunvalación' existe, en paralelo, otra valiosa ruta cultural. Me refiero a la ronda izquierda del viejo cauce, en este caso con predominio de la titularidad privada. En varias ocasiones he recorrido a pie ese itinerario (andar es muy sano), partiendo de la Estación Turia de Metro Valencia. Desde las tripas de la ciudad sales al exterior y te encuentras ante el Nuevo Centro, que realiza frecuentes exposiciones (una de las últimas, 'La Indumentaria Valenciana'). Un paseo de 10 minutos y estamos a la puerta de Bombas Gens. Centre d'Arts Digitals (Avenida de Burjassot, 54), singular, posmoderno y vistoso museo de la Fundación 'Per Amor a l'Art'.

En el nº 12 de la misma Avenida de Burjassot tenemos 'Somiadors', el taller dirigido por la pintora valenciana Constanza Soriano, con programaciones culturales y artesanales pensadas para niños, niñas y adultos. 'Somiadors' es un laboratorio de experiencias creativas que promueven el arte y la cultura como herramientas de transformación personal y colectiva. El proyecto nació en 2018, enfocado a la mediación artística. Conozco desde hace años a Constanza y doy fe de que todo en ella es interesante: tiene dulzura, tiene carácter y tiene talento. Su mismo nombre es un apunte de otra virtud suya: tiene constancia.

No lejos del taller de Constanza Soriano tenemos el Museo de la Escritura, la 'Estació del Pont de Fusta' y el hermoso Real Monasterio de la Santísima Trinidad, ya a dos pasos del Museo de Bellas Artes (San Pío V, entrada gratuita), de titularidad pública y con una gran colección de arte valenciano: Ribalta, Sorolla, Pinazo, Muñoz Degraín, Francisco Domingo, Mongrell, Genaro Lahuerta... Otro paseo de unos 10 minutos nos lleva por Viveros y la Alameda al Museo Histórico Militar (General Gil-Dolz, 6, entrada gratuita).

A la hora de titular esta crónica dudé. ¿Al otro lado del río? El río ya no está, solo nos queda su cauce, convertido gloriosamente en el Jardín del Turia, uno de los mayores parques urbanos de Europa. Durante años hubo propuestas para convertirlo en una autopista, pero gracias principalmente a la presión informativa de LAS PROVINCIAS, se transformó en un gran espacio verde.

No tardé en sentirme seguro: todos los valencianos entienden la expresión 'al otro

lado del río'.