Inolvidable inspector Clouseau

Estos días se conmemora el centenario de Peter Sellers (1925-1980), actor que encarnó personajes muy singulares, entre ellos al sabio Mr. Chance

Rafa Marí

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

Peter Sellers (Reino Unido, 8 de septiembre de 1925-1980) es recordado, sobre todo, por su divertidísima interpretación del gafe y 'destroyer' inspector Jacques Clouseau ... en la saga dirigida por Blake Edwards, popular franquicia iniciada con 'La Pantera Rosa' (1963, destaquemos también la popular y genial música de Henry Mancini) y proseguida, siempre con estupendos repartos (David Niven, Claudia Cardinale, Capucine, Herbert Lom, Christopher Plummer, Robert Wagner...), por 'El nuevo caso del Inspector Clouseau' (1964), 'El regreso de La Pantera Rosa' (1975), 'La Pantera Rosa ataca de nuevo' (1976) y 'La venganza de La Pantera Rosa' (1980).

