Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
JL BORT

Una imprescindible investigación

Francisco Pérez Puche publica 'Para jardines, Valencia', dos imponentes volúmenes sobre los espacios verdes de la ciudad

RAFA MARÍ

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

Un extraordinario trabajo de investigación volcado en dos tomos de gran formato, con 400 páginas cada uno y numerosas imágenes de diversas épocas. Francisco ... Pérez Puche, Cronista de Valencia y firma prestigiosa de LAS PROVINCIAS desde 1967 (periódico del que fue director), nos ofrece una imprescindible aportación historiográfica con 'Para jardines, Valencia. Mito y realidad en la historia de los parques de la ciudad' (Ayuntamiento de Valencia, 2025). El primer tomo se detiene en 1957, año en el que una gran riada inundó el mismo centro de la ciudad, mientras que el segundo tomo nos cuenta de modo pormenorizado los debates urbanos en torno a los espacios verdes de la ciudad desde el fatídico 1957 hasta el año 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  8. 8 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  9. 9

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una imprescindible investigación

Una imprescindible investigación