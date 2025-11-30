Una imprescindible investigación

Un extraordinario trabajo de investigación volcado en dos tomos de gran formato, con 400 páginas cada uno y numerosas imágenes de diversas épocas. Francisco ... Pérez Puche, Cronista de Valencia y firma prestigiosa de LAS PROVINCIAS desde 1967 (periódico del que fue director), nos ofrece una imprescindible aportación historiográfica con 'Para jardines, Valencia. Mito y realidad en la historia de los parques de la ciudad' (Ayuntamiento de Valencia, 2025). El primer tomo se detiene en 1957, año en el que una gran riada inundó el mismo centro de la ciudad, mientras que el segundo tomo nos cuenta de modo pormenorizado los debates urbanos en torno a los espacios verdes de la ciudad desde el fatídico 1957 hasta el año 2024.

Comenta Pérez Puche el enfoque historiográfico de su imponente trabajo, una entregada tarea en la que ha recopilado años y años de búsqueda de datos. «El primer tomo del libro parte del mito de la feracidad de la tierra valenciana, presente ya en la fundación romana, y llega hasta la inundación de 1957 teniendo como base el lento crecimiento de los Viveros, el único jardín digno de tal nombre durante largo tiempo», afirma el Cronista de la Ciudad.

«El segundo tomo, tras la riada de 1957», sigue contándonos Puche, «repasa la desviación del Turia y la larga batalla por la declaración del río como jardín, además de su lenta realización. Con motivo de la declaración, en el año 2024, de Valencia como Capital Verde, desde su fundación hasta el presente, a través de ese tópico floral y verde que se puede encontrar, desde muy antiguo, como mito verdadero o falso según el observador, como acicate y esfuerzo, como frustración y realidad».

La mirada es amplia. 'Para jardines, Valencia' es un doble libro que nos ofrece muchas más cosas de interés social. «Los dos volúmenes son también el repaso de la gestión, en el empeño de lograr más espacios verdes, de todos los ayuntamientos y alcaldes democráticos de Valencia (1979-2023), una tarea que no se ha llevado a cabo hasta la fecha en ninguna publicación».

El libro de Pérez Puche nos aporta tanta y tan valiosa información que este cronista no sabe muy bien dónde 'hincar el diente informativo' (pido perdón por la tosquedad de la frase). A l final me decido y me centro en la página 157 del segundo tomo. Leo y copio: «Los Viveros, 25 años después. Iberflora estaba de fiesta en el otoño de 1996. El certamen celebró su 25 aniversario y lo hizo volviendo a sus orígenes, a aquel jardín de los Viveros que llegó a su máxima extensión gracias a sus primeras exposiciones».

Con tal motivo, LAS PROVINCIAS publicó una crónica que terminaba así: «Paco Domingo nos dejó una gran herencia intangible: la idea ciudadana de que la extensión 'de lo verde' era un bien social a defender en medio de tanto desarrollo. Era la semilla de dos reivindicaciones que brotaron y crecieron junto con Iberflora: la que dijo no a la urbanización que se proyectaba en El Saler y la que reclamó la conversión del cauce del Turia en zona verde. Y es que las buenas ideas casi nunca se siembran en balde si la tierra es buena».

En la página anterior vemos la escultura en los Viveros de Paco Domingo (Valencia, 1934-1996). Pie de foto: «Francisco Domingo, gran impulsor de la jardinería valenciana y promotor de Iberflora. Archivo Díez Arnal». La escultura es obra de Jesús Castelló.