En 'Uno más de la familia' (Charles Martin Smith, 2019; puede verse la película en Netflix), el joven Lucas encuentra a Bella, una perrita pitbull, ... escondida debajo de una casa abandonada en Denver. Hasta que llega un operativo de control de animales, vive allí con una manada de gatos callejeros. Lucas decide llevársela a su casa, donde vive con su madre. Bella se convierte en un miembro más de la familia. Pero surge un problema importante: la normativa municipal de Denver considera a los perros con ciertas características como 'potencialmente peligrosos', lo que permite ser retirados y sacrificados.

Lucas, para protegerla, decide llevar a Bella lejos de su amada familia, a casa de unos amigos en Nuevo México, a 600 kilómetros de Denver. ¿Una separación definitiva? No. Bella tiene algo que decir al respecto: ella no está dispuesta a renunciar a su felicidad. Llena de ánimo y coraje emprende, sin mapas ni brújula, un arriesgado camino de regreso para reunirse con quiénes ella considera 'los suyos'. 'Uno más de la familia' narra ese largo viaje de Bella cruzando ciudades, valles y carreteras sin desanimarse nunca.

Los perros no solo ofrecen un amor incondicional a su grupo de convivencia y una milagrosa conexión psicológica, también son capaces de absorber energías negativas, protegiendo de ese modo a sus dueños (lo sé, la palabra 'dueño' es excesiva). La presencia de los perros ayuda a las personas a sentirse más seguras. Los perros, con un emotivo sentido de la lealtad, son benditos animales que no se merecen el maltrato al que los someten algunas personas. La crueldad es el horror allí dónde se manifieste.

Tras revisar en mi butaca casera 'Uno más de la familia' rememoré algunas de mis películas preferidas con perros. Citaré solo cuatro de ellas para no ponerme cansino con mi justa apología perruna. Una, 'La dama y el vagabundo' (dibujos animados, producción Walt Disney): en mi niñez fui a verla seis veces en el cine Goya de Valencia, en las dos últimas ocasiones me dejaron entrar gratis por mí fidelidad cinéfila; Dos, 'Benji' (Joe Camp, 1974, primera de una larga serie de filmes con el mismo 'personaje' (vamos a llamarlo así). Tres, 'Beethoven' (Brian Levant, 1992), el San Bernardo más travieso (y más grande) del cine. Y cuatro, '101 dálmatas' (Stephen Derek, 1996, remake de la película homónima de 1961), con una malvada y divertidísima Glenn Close como Cruella de Vil).

Tino y Enriqueta

Regreso a la película central de esta 'butaca'. El título de 'Uno más de la familia' no es preciso en mí caso, ya que en mi familia no hay solo un perro, hay dos: Tino, un Jack Russell que el 11 de noviembre cumplirá 4 años, y Enriqueta, abandonada y maltratada perrita de unos 10 años (de raza ignota, es fea, torpe y muy cariñosa) que forma parte de mi grupo familiar desde el año pasado.

Tino y Enriqueta son dos entusiastas del fútbol. Las recientes victorias de la selección española (3-0 contra Bulgaria, 6-0 contra Turquía) las celebraron luciendo en sus pequeños cuerpos una tela con los colores oficiales de la bandera de España.