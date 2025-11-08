El problema está arriba y es el dueño

Comenta Compartir

Señores, viendo las tablas de posiciones, esto está cada vez más feo, ya no hay palabra para expresar lo que uno siente de este Valencia, ... que por desgracia no levanta cabeza y a medida que van pasando las fechas cada vez lo veo con menos suficiencia como para salir adelante. Algo está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no se encuentra el camino correcto, se están perdiendo partidos con mucha facilidad. Viene este fin de semana el Betis, que es un equipo muy competitivo y que va quinto en la Liga. El Valencia lo vemos acá ya, o lo veo mejor dicho, y lo vemos muchos valencianistas, tercero, tercero por la cola, con 9 puntos en 11 partidos. ¿A dónde va a llegar este Valencia? Llegará a algún lado, llegará por lo menos a pelear esa salvación, porque tal y como están las cosas, y tal y como lo estoy viendo dentro de la cancha, es complicado. Uno no quiere decir estas cosas, la verdad, no las quiero decir, pero lamentablemente hay que ser sincero, hay que tener los pies sobre la tierra y las cosas no están nada fácil. ¿Cuál es el problema? Es lo que hay, y lo vuelvo a repetir, todas las semanas es lo que hay y no hay más. Ese es el gran problema del Valencia, bueno, no es ese el problema, está allá, está arriba, y no es Dios, es el dueño del club, que no aporta nada como para que este equipo pueda tener los reemplazos, no solamente los reemplazos, sino los titulares, los jugadores no tienen la culpa, y lo vuelvo a repetir, hacen lo que puedan. Me imagino el sentimiento que tienen ellos al ver esta tabla de posiciones, y encontrarse en una situación donde 11 partidos y ya están prácticamente descendidos, y con goles de diferencia, tres goles de diferencia menos. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Espero que el público no se canse, espero que el público siga apoyando. ¿Es difícil? Sí que es difícil. ¿Cómo puedes apoyar un equipo que sabe que lo está dando todo, pero que no puede más, no llega más, y no tiene la culpa? Bueno, espero que, como toda la semana, esperando que esta recuperación de un Valencia, como decía mi segundo padre Ramos Costa, por un Valencia mejor. Esperemos que sea un Valencia mejor, por el simple hecho de que tiene que salir de esta situación. ¿Qué es fácil? No es fácil, ni mucho menos. ¿Es difícil? Muchísimo, muchísimo, porque no se ve, no se ve, no se ve que tenga ese poder como para ser adelante. Así que, señores, vamos a ver qué pasa este fin de semana, y ojalá que la semana que viene pueda decir palabras diferentes. Por lo menos verá algo, verá algo de esa posible salvación que pueda tener el equipo. Ya veremos qué pasa contra el Betis.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión