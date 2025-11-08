Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comprobar Euromillones de este viernes: un nuevo millonario en un municipio con un puerto clave de España
EP

El problema está arriba y es el dueño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Señores, viendo las tablas de posiciones, esto está cada vez más feo, ya no hay palabra para expresar lo que uno siente de este Valencia, ... que por desgracia no levanta cabeza y a medida que van pasando las fechas cada vez lo veo con menos suficiencia como para salir adelante. Algo está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no se encuentra el camino correcto, se están perdiendo partidos con mucha facilidad. Viene este fin de semana el Betis, que es un equipo muy competitivo y que va quinto en la Liga. El Valencia lo vemos acá ya, o lo veo mejor dicho, y lo vemos muchos valencianistas, tercero, tercero por la cola, con 9 puntos en 11 partidos. ¿A dónde va a llegar este Valencia? Llegará a algún lado, llegará por lo menos a pelear esa salvación, porque tal y como están las cosas, y tal y como lo estoy viendo dentro de la cancha, es complicado. Uno no quiere decir estas cosas, la verdad, no las quiero decir, pero lamentablemente hay que ser sincero, hay que tener los pies sobre la tierra y las cosas no están nada fácil. ¿Cuál es el problema? Es lo que hay, y lo vuelvo a repetir, todas las semanas es lo que hay y no hay más. Ese es el gran problema del Valencia, bueno, no es ese el problema, está allá, está arriba, y no es Dios, es el dueño del club, que no aporta nada como para que este equipo pueda tener los reemplazos, no solamente los reemplazos, sino los titulares, los jugadores no tienen la culpa, y lo vuelvo a repetir, hacen lo que puedan. Me imagino el sentimiento que tienen ellos al ver esta tabla de posiciones, y encontrarse en una situación donde 11 partidos y ya están prácticamente descendidos, y con goles de diferencia, tres goles de diferencia menos. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Espero que el público no se canse, espero que el público siga apoyando. ¿Es difícil? Sí que es difícil. ¿Cómo puedes apoyar un equipo que sabe que lo está dando todo, pero que no puede más, no llega más, y no tiene la culpa? Bueno, espero que, como toda la semana, esperando que esta recuperación de un Valencia, como decía mi segundo padre Ramos Costa, por un Valencia mejor. Esperemos que sea un Valencia mejor, por el simple hecho de que tiene que salir de esta situación. ¿Qué es fácil? No es fácil, ni mucho menos. ¿Es difícil? Muchísimo, muchísimo, porque no se ve, no se ve, no se ve que tenga ese poder como para ser adelante. Así que, señores, vamos a ver qué pasa este fin de semana, y ojalá que la semana que viene pueda decir palabras diferentes. Por lo menos verá algo, verá algo de esa posible salvación que pueda tener el equipo. Ya veremos qué pasa contra el Betis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  5. 5 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  6. 6

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  7. 7 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  8. 8

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna
  9. 9

    Cloacas políticas, devastación y falta de ayuda: Posteguillo traslada la dana a Egipto
  10. 10 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El problema está arriba y es el dueño

El problema está arriba y es el dueño