Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado premia con 639.063,05 euros a dos acertantes de sendos pueblos de apenas 5.000 habitantes
Iván Mata
Plaza redonda

La política del jaque mate

Los líderes de los partidos valencianos afrontan un tenso 9 d'Octubre calentado por irresponsables señalamientos

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:37

El jueves se celebra el día de la Comunitat . Los últimos años solía ser una jornada festiva. De los valencianos, no de los políticos. Porque ... el 9 d'Octubre, un día de fuerte calado institucional pero también ciudadano, no está pensado para convertirlo en diana de señalamientos ni en plataforma partidista de nadie. Al contrario, debería servir para reivindicarnos. Todos juntos. Una fiesta para creer en nosotros mismos, en la que no tengan cabida los latigazos de los tiempos de corrupciones y convulsiones políticas, ni las injerencias de otras autonomías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  3. 3 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  4. 4 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  5. 5 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  6. 6 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  7. 7

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  8. 8

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  9. 9 El sueño español termina para Etta Eyong
  10. 10

    La angustia de un músico nómada en Valencia: «Me robaron mi modo de vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La política del jaque mate

La política del jaque mate