Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes

Mario Vilau, nuevo torero catalán

PEDRO TOLEDANO

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:52

Comienzo por el último aspirante a figura de la torería que ha hecho ruido: el catalán Mario Vilau. El día 15 de abril de este ... 2025 ya me ocupé de él en este mismo espacio. El chico quiere destacar (y bien que lo está demostrando) y conocedor de la difícil realidad del toro insiste e insiste en demostrar sus muchas cualidades. En aquella ocasión me llamó la atención su valentía, no sólo por ponerse delante de un toro bravo, sino por querer ser torero en tierra hostil desde que los independentistas estigmatizaron la fiesta brava en Cataluña por española, olvidándose de que en aquella tierra siempre se valoró y admiró, y en momentos muy apasionadamente, a los toreros, muchas de cuyas principales figuras salieron lanzadas desde las dos plazas de la capital, una no, dos plazas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mario Vilau, nuevo torero catalán