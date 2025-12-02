Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cambio no esperado

Pedro Toledano

Pedro Toledano

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:19

La salida de la empresa Pagés de la gestión de la Real Maestranza de Sevilla, por inesperada, al menos para quienes ponían por delante la ... experiencia de casi cien años al frente de tan singular coso, además de producir sorpresa, hay que convenir que también ha venido a modificar la correlación de fuerzas en los tableros empresarial y del apoderamiento. Llegados a este punto habría que preguntarse si semejante cambio es para bien. Realmente de los cambios, cuando se afrontan con mesura, ilusión y profesionalidad, surgen ideas que corrigen vicios, potencian los valores intrínsecos de 2025, y la tauromaquia los tiene por doquier, al tiempo que proyectan renovados argumentos. Eso es lo que se espera de un cambio de la trascendencia del que nos ocupa. Si así fuere, sería para bien.

