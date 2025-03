El patinete todavía es un riesgo

Compartir

Leo una y otra vez los datos de la última campaña de la Policía Local de controles de patinetes eléctricos y bicicletas y me sorprende ... el resultado de los primeros vehículos, tanto por el número de multas como por los motivos. Además, los datos de accidentes de tráfico no son nada buenos y me lleva a la conclusión de que están muy lejos de ser seguros para la circulación en Valencia.

Lamento ser tan catastrófico pero el balance de los 308 controles colocados por los agentes en una quincena el pasado febrero es que cada jornada se ha saldado con una media de 60 sanciones entre los dos tipos de vehículos. Cierto es que la lesividad se ha reducido del 83% al 77,5% en el conjunto de la ciudad pero todavía queda mucho camino por recorrer los próximos años para que se puedan convertir en un modo de movilidad masivo y alternativo al coche, que logre reducir la contaminación y gane más espacio para los peatones estrechando las calzadas. Porque en el fondo debe tratarse de eso, de políticas que tengan como objetivo beneficiar a viandantes. Primero hay que determinar la seguridad de los carriles bici y revisar la ordenanza. Es obvio que el riesgo de accidente se eleva si circular por este carril reservado se queda en una recomendación y no algo obligatorio, como sucede ahora. También habría que comprobar la legalidad de los discos en ámbar para bicis y patinetes mientras el resto de vehículos lo tienen en rojo. Obvio que se hace para no alargar los tiempos de viaje pero es posible, sólo digo posible, que esa manera de conducir derive en que cuando el carril bici cruce un paso de peatones no se disminuya la velocidad para nada, ignorando el riesgo de atropellar a un peatón o de ser arrollados. Si el 34% de los vehículos controlados ha cometido alguna infracción, entonces vamos mal. La incorporación del aparato que mide la velocidad máxima de los patinetes ha constatado también que hay mucho por delante en cuanto a evitar alteraciones de los motores eléctricos. Como dice el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, se trata de concienciar a los conductores para reducir los accidentes. La infracción más frecuente, al igual que en años anteriores, es la de circular con auriculares, con 467 casos. Para mí, refleja la ignorancia de los peligros y de las normas de seguridad vial de muchos de estos conductores, que prefieren aislarse en lugar de tener todos los sentidos alerta cuando circulan o pedalean y se juega algo tan preciado como su vida, ni más ni menos. La segunda es la de circular sin casco de protección en patinetes de tipo B, con 261 sanciones, y la tercera la de circular por la acera, con 63 casos. En la primera seguimos igual que con el uso de auriculares, es decir, la falta de conciencia de la seguridad vial. Y en la siguiente, el desprecio hacia los viandantes. En 61 casos se han encontrado con patinetes trucados, lo que indica que es un asunto a vigilar de muy cerca. Además, se han denunciado a 43 conductores por circular haciendo uso del teléfono móvil y a 30 por hacerlo con más ocupantes de las plazas autorizadas. En esto último quiero pararme para un ejemplo que veo a veces y donde no doy crédito a lo que contemplan mis ojos: padres llevando en patinete a sus hijos al colegio, lo que está prohibido por la ordenanza debido al riesgo de caída. Les da igual. Por último, les dejo las calles con mayor siniestralidad de patinetes y bicicletas en 2024: Fueron Guillem de Castro (45); Jardín del Turia (42); avenida del Puerto (40); Blasco Ibáñez (39); paseo de la Alameda (39); avenida Primado Reig (36); avenida de la Constitución (33); Tarongers (31); Hermanos Machado (30); avenida Doctor Peset Aleixandre (26); Peris i Valero (25); avenida Tres Cruces (25); Sant Vicente Màrtir (22) y Ausiàs March (21).

