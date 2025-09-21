Un día para recordar los atascos

Un sinfín de coches vienen al parque formando atascos por falta de buenas comunicaciones». Es uno de los mensajes que recibo a diario por la ... falta de movilidad en Valencia, sobre todo con su área metropolitana. En este caso se trata de un lector que trabaja en el Parque Tecnológico de Paterna.

Curiosamente, hace unos días que la entidad gestora del parque presentó un estudio de movilidad y la conclusión es bastante preocupante. De las 14.633 personas que trabajan en esas empresas, el 93% va en coche a su puesto de trabajo.

A pesar de las soluciones ofrecidas tanto por este estudio como por el Ayuntamiento de Paterna, que habilitará varios solares para poder aparcar, no parece que la solución vaya a ser sencilla. Igual ocurre con otro mensaje que me llega, en este caso desde Puçol. «¿Cuándo vamos a tener metro desde Puçol?» me interpela un lector. La red de Metrovalencia llega hasta Rafelbunyol y la alternativa en transporte público es la C6 de Cercanías Renfe, aunque la persona que pregunta no la tiene en cuenta seguramente por la fama de retrasos y cancelaciones de estos trenes, injusta para los responsables del Ministerio de Transportes.

En fin, que hoy celebraremos el día grande de la Semana de la Movilidad con transporte gratuito para todos los usuarios, aunque he preferido arrancar con dos demandas de otros tantos afectados por aquello de la función social que debe tener este espacio.

La pregunta sería cómo mejorar la movilidad en Valencia y no me refiero sólo al Cap i Casal, sino también a los cientos de jóvenes que deben renunciar a un puesto de trabajo porque carecen de coche para acudir a una empresa del área metropolitana. Conozco varios casos en los que los tiempos de viaje son, sencillamente, imposibles por excesivos.

La Administración pública hizo un gran esfuerzo después del Covid porque todos volviéramos a subir al transporte público. Algunas de esas medidas se mantienen todavía, como la gratuidad a los menores de 14 años o grandes descuentos para el resto de usuarios. ¿Ha servido? Los balances de empresas como la EMT dicen que sí porque la cifra de viajeros no para de aumentar.

¿Por qué siguen entonces los atascos diarios en hora punta en accesos y vías principales? Algunos dicen que la gratuidad ha servido para que haya menos peatones pero que los usuarios del coche siguen con los mismos hábitos. ¿No será entonces que faltan nuevas líneas para conectar la ciudad con el área metropolitana?

La Conselleria de Medio Ambiente tiene dos itinerarios en marcha en Valencia, las Líneas 11 y 12. En ningún caso traspasan el término municipal sino que servirán para mejorar el servicio en el Marítimo y en la parte sur (La Fe). Es, sin duda, una oportunidad perdida.

Los últimos años hemos visto cómo han surgido otros modos de transporte. La competencia de los taxistas con los Uber y los Cabify, las motos de alquiler o incluso las aplicaciones para compartir coche. Sería interesante conocer el efecto de todo esto en la movilidad, aunque me temo que es algo residual. Nada más potente que una línea de metro o un puñado de nuevos itinerarios de la EMT y de los autobuses metropolitanos, MetroBus, para ayudar a reducir atascos y polución.

Cierto es que la dana ha supuesto una alteración de todos los planes y que la inversión pública ha tenido que ser enfocada a esos municipios. Lo hemos visto con Metrovalencia y l'Horta Sud, pero sería fantástico que del desastre parecido surgiera algo más que la renovación del parque móvil de coches destrozado sin más.