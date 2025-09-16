Los que volverán a votar a Sánchez

Comenta Compartir

Me encuentro a una conocida y me paro a hablar con ella unos minutos. A los dos nos encanta la política, así que tras los ... saludos de rigor y el inevitable trámite de qué tal el verano, fenomenal, ¿y el tuyo?, bien gracias, surge la situación actual de España, y, a partir de ahí, del mundo. Mi interlocutora es una socialdemócrata de toda la vida, de las convencidas de las bondades de un Estado fuerte en una economía de mercado. Ha votado siempre al PSOE, al de Felipe González, por supuesto, con el que se sintió plenamente identificada, pero también al de Zapatero, aunque no le hacía tanta gracia. Y ahora está escandalizada con Sánchez. Fíjate lo que está haciendo, me dice (como si hiciera falta que alguien llamara mi atención acerca de los escándalos y la corrupción de este Gobierno), está desmontando el estado de derecho, piedra a piedra, no va a dejar nada en pie. Y se está cargando el poco prestigio internacional que le quedaba a España. Y todo por su ansia de poder. No he visto una cosa igual. Yo la dejo desahogarse y ratifico una por una sus afirmaciones, incluso las más duras. Es peor que Trump, concluye una persona de normal moderada, templada, nada dada a los excesos. Nos despedimos, nos deseamos un buen curso y seguimos nuestro camino. Lo que no le he respondido pero no puedo dejar de comentar en esta columna es que todo eso es así, que su indignación ahora mismo es máxima, que está sobrepasada, que nunca había visto nada igual, que este no es el PSOE socialdemócrata de Felipe González en el que ella, y tantos como ella, depositaron sus ilusiones. Sí, en efecto, pero cuando el año que viene, en 2026, o a lo más tardar en 2027 se celebren las próximas elecciones generales, ella y los que como ella se muestran decepcionados y hasta asqueados con Sánchez acudirán ese día a votar y ¿a quién votarán? Al PSOE de Sánchez. Porque dirán, y se convencerán, de que es que claro, la alternativa es peor, es que Feijóo es rehén de Vox, es que en España no puede gobernar la ultraderecha, es que hay que parar el fascismo, es que mira Estados Unidos con Trump, mira Francia, mira Alemania, es que... es que... es que... Se taparán la nariz con la mano derecha y con la izquierda introducirán en la urna la papeleta del PSOE, la encabece por Valencia quien la encabece. ¿O acaso le hicieron ascos cuando el número 1 era Ábalos, cuyas correrías ya imaginábamos? Esa es la triste realidad y por eso, a pesar de todos sus desmanes, el PSOE, en las encuestas serias, conserva una intención de voto del 28%. Algo que refleja cómo es la sociedad española.

