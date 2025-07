Paco, como Pedro, lo hace por ti

Comenta Compartir

Frente al descrédito de la política y de los políticos soy de los pocos que siguen creyendo en la necesidad de unos representantes de los ... ciudadanos para gestionar los asuntos públicos, los que nos afectan a todos. Y también creo -¡ay, mísero de mí, ay, infelice!- que existen personas que deciden dedicarse a esta labor pensando honesta y sinceramente en que pueden prestar un servicio a la comunidad, aportar su conocimiento y dedicación para tratar de mejorar la sociedad según su ideología y atendiendo a la militancia en un determinado partido. La democracia era esto y aunque sus ineficiencias están más que probadas sabemos que es el único sistema posible de convivencia en libertad. Defiendo no a la clase política, y mucho menos a esta clase política -sin duda, la peor en estos cincuenta años desde la muerte de Franco-, sino la función, que no el oficio, de político. Pero no soporto los discursos tremendistas basados en el sacrificio inhumano al que se entrega un hombre en beneficio de la colectividad. No me voy por vosotros, nos viene a decir Pedro Sánchez para justificar lo injustificable, quedarse, mantenerse al frente del Gobierno cuando es el líder de una banda criminal, corrupta y machista. Si se enteró, por colaborar con la trama, y si no se enteró, por bobo, inepto e incapaz. ¿Que se queda por nosotros? ¡Pero si somos nosotros los que le pedimos y hasta le exigimos que se vaya! Vuelvo por vosotros, nos viene a decir Paco Camps para justificar lo injustificable, presentar su candidatura a la presidencia del PP valenciano cuando el congreso regional no está convocado, en un momento de debilidad del actual líder, Carlos Mazón -acorralado por el día de la dana y asfixiado financieramente por el Gobiderno-, y sin contar con el respaldo de Génova. ¿Que vuelve por nosotros? ¿Quién es ese 'nosotros'? ¿Sonia Castedo, Alfonso Rus, Carlos Fabra...? El uno y el otro, cada uno en su estilo y salvando las distancias vienen a representar esa otra política que no puedo defender. La que está exclusivamente basada en la ambición personal, en el ego, en creerse que uno es el principio y fin de todas las cosas, la pieza imprescindible para que el engranaje gire. Mártires que se inmolan porque es ellos o el caos. Cuando la realidad es que el servicio público es voluntario, que el ejercicio del poder es adictivo y que verse rodeado de militantes y cargos que te adulan es como una droga que una vez la pruebas no la puedes dejar. No lo hacen por ti, no hay un nosotros que justifique quedarse contra toda esperanza o volver frente a toda lógica. Lo que hay es un proyecto personal, una ambición.

