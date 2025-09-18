Los miedos de la derecha

Compartir

El principal problema de la derecha en España es que acaba aceptando las tramposas reglas del juego que le impone la izquierda. El tablero inclinado ... del que habla Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces resistentes contra la dictadura progre. Y claro, en esas circunstancias siempre tiene las de perder. Jugamos al fútbol, pero yo con once y tú con nueve, yo puedo cometer todas las faltas que quiera y tú no, yo puedo cogerla con la mano pero si lo haces tú será falta o penalti y expulsión. ¿Quién ganaría con un reglamento así? Siempre el mismo. PP y Vox ven que les están tendiendo una trampa, saben que es una trampa, conocen al rival y sus antecedentes, pero con eso y con todo acaban cayendo con todo el equipo. ¿Por qué, me pregunto, les resulta tan difícil adoptar la postura más razonable sobre la guerra en Gaza? Que no es otra que la de declarar que Israel está cometiendo un genocidio. Sin que eso suponga dar la menor cobertura a los terroristas de Hamás. ¿Cómo es posible que un partido como Vox, al que votan numerosos ciudadanos que se dicen cristianos, respalde las atrocidades del Ejército judío? Denunciar los excesos del islamismo, el choque cultural con la Europa ilustrada y con los avances sociales propios del siglo XXI y trabajar contra la alianza tóxica de la izquierda desnortada con la emigración musulmana no puede llevar a justificar los crímenes contra los palestinos. No es ético, no es cristiano. El PP ha tardado en reaccionar pero lo ha hecho, hasta que Díaz Ayuso y Aznar -siempre a la suya- han dinamitado la estrategia de Génova, dando aire al Gobierno. Buena parte de lo que argumenta el ex presidente es cierto y entronca con lo comentado anteriormente, con el peligro al que se enfrenta una Unión Europea con una inmigración que no busca integrarse y no acepta sus valores y su modelo de sociedad sino que pretende islamizar los países que va ocupando. Por ahí viene el crecimiento de la derecha radical en todo el viejo continente y la reciente y multitudinaria manifestación en el Reino Unido. Pero, insisto, con eso y con todo es injustificable el genocidio. La derecha no debería tener tantos complejos a la hora de adoptar una posición propia, que no tiene necesariamente que ser siempre diferente de la de la izquierda. ¿Genocidio en Gaza? Sí, por supuesto. Pero, a continuación, vamos a ver qué tiene que decir el PSOE, el Gobierno sanchista, sobre Cuba, o sobre Venezuela, ¿verdad, Zapatero?, o sobre China, el nuevo mejor amigo de Sánchez. Una democracia ejemplar donde las haya. No caigan siempre en su trampa, es demasiado burda.

