Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves entrega 4.814.180,10 euros a un acertante en la localidad de uno de los mejores futbolistas del mundo
EFE

Los miedos de la derecha

Con lo fácil que es decir «Israel comete un genocidio» y «Hamás es un grupo terrorista», lo que ha costado que lo entiendan y lo rápido que Aznar-Ayuso lo desmontan

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

El principal problema de la derecha en España es que acaba aceptando las tramposas reglas del juego que le impone la izquierda. El tablero inclinado ... del que habla Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces resistentes contra la dictadura progre. Y claro, en esas circunstancias siempre tiene las de perder. Jugamos al fútbol, pero yo con once y tú con nueve, yo puedo cometer todas las faltas que quiera y tú no, yo puedo cogerla con la mano pero si lo haces tú será falta o penalti y expulsión. ¿Quién ganaría con un reglamento así? Siempre el mismo. PP y Vox ven que les están tendiendo una trampa, saben que es una trampa, conocen al rival y sus antecedentes, pero con eso y con todo acaban cayendo con todo el equipo. ¿Por qué, me pregunto, les resulta tan difícil adoptar la postura más razonable sobre la guerra en Gaza? Que no es otra que la de declarar que Israel está cometiendo un genocidio. Sin que eso suponga dar la menor cobertura a los terroristas de Hamás. ¿Cómo es posible que un partido como Vox, al que votan numerosos ciudadanos que se dicen cristianos, respalde las atrocidades del Ejército judío? Denunciar los excesos del islamismo, el choque cultural con la Europa ilustrada y con los avances sociales propios del siglo XXI y trabajar contra la alianza tóxica de la izquierda desnortada con la emigración musulmana no puede llevar a justificar los crímenes contra los palestinos. No es ético, no es cristiano. El PP ha tardado en reaccionar pero lo ha hecho, hasta que Díaz Ayuso y Aznar -siempre a la suya- han dinamitado la estrategia de Génova, dando aire al Gobierno. Buena parte de lo que argumenta el ex presidente es cierto y entronca con lo comentado anteriormente, con el peligro al que se enfrenta una Unión Europea con una inmigración que no busca integrarse y no acepta sus valores y su modelo de sociedad sino que pretende islamizar los países que va ocupando. Por ahí viene el crecimiento de la derecha radical en todo el viejo continente y la reciente y multitudinaria manifestación en el Reino Unido. Pero, insisto, con eso y con todo es injustificable el genocidio. La derecha no debería tener tantos complejos a la hora de adoptar una posición propia, que no tiene necesariamente que ser siempre diferente de la de la izquierda. ¿Genocidio en Gaza? Sí, por supuesto. Pero, a continuación, vamos a ver qué tiene que decir el PSOE, el Gobierno sanchista, sobre Cuba, o sobre Venezuela, ¿verdad, Zapatero?, o sobre China, el nuevo mejor amigo de Sánchez. Una democracia ejemplar donde las haya. No caigan siempre en su trampa, es demasiado burda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los miedos de la derecha

Los miedos de la derecha