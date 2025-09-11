Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta este jueves: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos

¿Por qué habla así Yolanda?

Me asalta la duda de si es algo natural y que no puede remediar o es que sus asesores le han aconsejado que se dirija así a los ciudadanos, como si fueran niños

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:26

Cada vez que escucho una declaración de la vicepresidenta segunda del Gobierno en la radio o en la televisión, donde es posible atender a su ... tono de voz y a esa peculiar manera que tiene de deletrear las palabras, como si le costara digerirlas, aparte de la manía o el tic de mover mucho la cabeza y airear su melena, me acuerdo de Arturo Pérez-Reverte en 'El hormiguero' de Pablo Motos. Apuntó el escritor que Yolanda Díaz está muerta, políticamente por supuesto, y que no necesita que nadie haga nada para acabar con ella, que es suficiente con dejarla hablar. Y con cada una de sus intervenciones, en los vídeos que cuelga en las redes o en mítines, en sede parlamentaria o en ruedas de prensa, me asalta la misma pregunta: ¿por qué comunica así? ¿Es porque tiene dificultades con el lenguaje, porque no es capaz de articular un discurso sin que parezca que se está dirigiendo a una clase de Educación infantil al comienzo de curso: «Buenos días, ni-ños y ni-ñas, soy la se-ño-ri-ta Yo-lan-da aunque me podéis llamar Yoli y voy a ser vuestra pro-fe-so-ra durante to-do-el-a-ño. Estoy muy con-ten-ta de estar aquí con vo-so-tros y vo-so-tras». No sé si es algo propio, natural, o buscado, artificial. Desconozco si obedece a su forma de ser y en este caso de expresarse o es que su equipo de asesores le aconsejó en su día que recurriera a este modelo de 'comunicación' en el que el receptor del mensaje -usted y yo, todos nosotros- parecemos unos perfectos idiotas. Tal vez, me digo tratando de encontrar una explicación, es que los prebostes de Sumar (o lo que queda de este nuevo intento de la extrema izquierda, los comunistas de siempre, por disfrazarse de una izquierda que siendo lo mismo no parezca ni extrema ni comunista) han llegado a la conclusión de que el nivel intelectual de los ciudadanos no da para más. Que la sociedad tecnológica dominada por la IA y en la que las personas se comunican e informan -o eso creen- a través de unas redes sociales que se basan en la inmediatez y la brevedad, requiere de este modelo de expresión oral infantil, ñoño y desesperante para cualquier persona medianamente inteligente. Igual, concluyo, Yolanda Díaz es la que está en el buen camino y somos los que aspiramos a una oratoria más cuidada, los que nos equivocamos y vivimos en un tiempo pasado y ya superado. Aunque luego veo las encuestas, constato su creciente irrelevancia, sus pobres expectativas electorales y sus reiterados fracasos en las urnas y me reafirmo en mi pregunta sin respuesta: ¿por qué habla así Yolanda? ¿En serio cree que es una buena idea?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  4. 4 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  5. 5

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  6. 6

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  7. 7 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm
  8. 8

    Cuatro jóvenes desvelan los mejores planes en Valencia en otoño
  9. 9

    Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
  10. 10 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Por qué habla así Yolanda?

¿Por qué habla así Yolanda?