¿Por qué habla así Yolanda?

Cada vez que escucho una declaración de la vicepresidenta segunda del Gobierno en la radio o en la televisión, donde es posible atender a su ... tono de voz y a esa peculiar manera que tiene de deletrear las palabras, como si le costara digerirlas, aparte de la manía o el tic de mover mucho la cabeza y airear su melena, me acuerdo de Arturo Pérez-Reverte en 'El hormiguero' de Pablo Motos. Apuntó el escritor que Yolanda Díaz está muerta, políticamente por supuesto, y que no necesita que nadie haga nada para acabar con ella, que es suficiente con dejarla hablar. Y con cada una de sus intervenciones, en los vídeos que cuelga en las redes o en mítines, en sede parlamentaria o en ruedas de prensa, me asalta la misma pregunta: ¿por qué comunica así? ¿Es porque tiene dificultades con el lenguaje, porque no es capaz de articular un discurso sin que parezca que se está dirigiendo a una clase de Educación infantil al comienzo de curso: «Buenos días, ni-ños y ni-ñas, soy la se-ño-ri-ta Yo-lan-da aunque me podéis llamar Yoli y voy a ser vuestra pro-fe-so-ra durante to-do-el-a-ño. Estoy muy con-ten-ta de estar aquí con vo-so-tros y vo-so-tras». No sé si es algo propio, natural, o buscado, artificial. Desconozco si obedece a su forma de ser y en este caso de expresarse o es que su equipo de asesores le aconsejó en su día que recurriera a este modelo de 'comunicación' en el que el receptor del mensaje -usted y yo, todos nosotros- parecemos unos perfectos idiotas. Tal vez, me digo tratando de encontrar una explicación, es que los prebostes de Sumar (o lo que queda de este nuevo intento de la extrema izquierda, los comunistas de siempre, por disfrazarse de una izquierda que siendo lo mismo no parezca ni extrema ni comunista) han llegado a la conclusión de que el nivel intelectual de los ciudadanos no da para más. Que la sociedad tecnológica dominada por la IA y en la que las personas se comunican e informan -o eso creen- a través de unas redes sociales que se basan en la inmediatez y la brevedad, requiere de este modelo de expresión oral infantil, ñoño y desesperante para cualquier persona medianamente inteligente. Igual, concluyo, Yolanda Díaz es la que está en el buen camino y somos los que aspiramos a una oratoria más cuidada, los que nos equivocamos y vivimos en un tiempo pasado y ya superado. Aunque luego veo las encuestas, constato su creciente irrelevancia, sus pobres expectativas electorales y sus reiterados fracasos en las urnas y me reafirmo en mi pregunta sin respuesta: ¿por qué habla así Yolanda? ¿En serio cree que es una buena idea?

