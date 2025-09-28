Estimado Javier Bardem

Compartir

Como quiera que compruebo a través de los medios de comunicación tu implicación con la causa palestina y de denuncia de la masacre perpetrada por ... el Ejército israelí -preocupación que comparto-, me permito informarte, por si resultara de tu interés, acerca de otro conflicto que no goza de tanta presencia en los medios como el que se desarrolla en Gaza pero que a buen seguro merecerá un poco de atención por tu parte. Hablo del enclave de Nagorno-Karabaj, un territorio situado en Azerbaiyán pero con población armenia. Hasta que tras una fulgurante campaña militar en 2023, los azeríes conquistaron la pequeña región, por lo que a continuación se produjo un éxodo masivo de los habitantes armenios, unos cien mil, que temían el clásico proceso de limpieza étnica que ya han padecido otros grupos nacionales o religiosos en diversas zonas de Europa. Nagorno-Karabaj es uno de los enclaves de difícil encaje en los mapas políticos. Para entendernos, vendría a ser como el Rincón de Ademuz, cien por cien valenciano pese a estar -geofráficamente hablando- fuera de la Comunitat, entre las provincias de Cuenca y Teruel. Como el de Nagorno hay varios casos más, algunos de ellos procedentes del desmembramiento de la Unión Soviética, ese Shangri-La con el que soñabas tú y algunos que como tú seguís levantando el puño, un gesto terrible asociado a una ideología perversa y responsable de cien millones de muertes. Aún hoy, el presidente de una república como Colombia se permite acudir a la Asamblea General de la ONU y proclamar (no se sabe si en pleno uso de sus facultades mentales o tal vez muy perjudicado tras la ingesta de bebidas espirituosas o de sustancias estupefacientes) que el socialismo de Stalin debería haber sido mundial y no sólo estatal. Vamos, que el Gulag debería haberse globalizado. Pero decía que algunos enclaves formaron parte de territorio soviético, como Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur, y su posterior acomodo en los países resultantes de la descomposición del gigante rojo dio lugar a tensiones diplomáticas y a conflictos aún no resueltos. Desde la década de los noventa, en Nagorno-Karabaj ha habido que lamentar hasta tres guerras. La tercera y última ha dado paso a una paz impulsada por Donald Trump (¡como para estar tranquilos!) en la que Armenia ha acabado por aceptar lo inevitable, la pérdida de un territorio en el que durante siglos vivieron armenios. Ahora, los desplazados tienen que buscarse la vida en su país. En el suplemento de ABC Alfa&Omega leo acerca de la labor que Cáritas viene desempeñando en este pequeño estado, que entre 1915 y 1923 ya sufrió un genocidio a manos del Imperio Otomano, la actual Turquía, potencia regional que curiosamente ayudó a Azerbaiyán en la campaña de hace dos años. ¿Por qué será? Te doy una pista, querido Javier. Tanto Turquía como Azerbaiyán son países de mayoría musulmana, mientras que Armenia, mira tú por dónde, es cristiano. Hay otra diferencia sustancial entre ambos, ya que Azerbaiyán es un país productor de gas y petróleo, sin embargo Armenia tiene que importarlo de Rusia. Un factor que explica el desinterés con que Occidente ha mirado el conflicto y el precipitado desplazamiento de cien mil personas para evitar males mayores. En Nagorno-Karabaj no se llegó a cometer un genocidio, como en Gaza, porque las víctimas salieron con lo puesto antes de que fuera demasiado tarde. Sin ayuda exterior, sin apenas atención mediática y, por supuesto, sin el vivo interés que cineastas como tú, Pedro Almodóvar y el resto del club de la ceja muestran ante la matanza de palestinos. Y como es evidente que estáis por exhibir vuestro compromiso político, te informo, y te ruego que lo transmitas a tus compañeros de aventura, de esta tragedia que no tiene quien le escriba. Y me pregunto y te pregunto si no será porque los armenios de Nagorno-Karabaj son cristianos y el ser cristianos a ti y a los tuyos (ya me entiendes) os motiva mucho menos que cuando son musulmanes, sean palestinos o saharauis. ¿Te acuerdas cuando os preocupaba tanto el destino de los pobres saharauis? Sí, hombre, quince minutos antes de que Pedro Sánchez los traicionara y entregara al Rey de Marruecos. Sin más que añadir, te saluda un admirador (cinematográfico, que no político). Te iré comentando sobre otros conflictos que seguro que también te interesan.

