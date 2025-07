Encantados con el capitalismo

Compartir

Si algo hay que reconocer a este Gobierno es esa desfachatez propia del pícaro español que mientras está de baja en el trabajo no deja ... de acudir a todo tipo de saraos y festivales, la del carterista que te roba con una sonrisa en los labios y dedicándote toda suerte de elogios a la vez que te despluma, la del hombre juerguista que llega a casa muy perjudicado tras una noche loca y a la mañana siguiente le explica a su mujer que es que la cena le sentó mal. Este Gobierno, el primer Gobierno fake de la historia de la democracia, surgido de una derrota electoral y de una alianza tóxica con los enemigos de la Constitución del 78, del Estado de las autonomías y de la monarquía parlamentaria, presume de ser muy de izquierdas a la vez que destaca sus logros económicos en un sistema capitalista que presenta unas evidentes disfunciones. Alardean de datos macroeconómicos -crecimiento del PIB, número de afiliados a la Seguridad Social...- cuando la realidad es que se está imponiendo el empleo precario, especialmente entre los jóvenes, que condena a toda una generación a un papel irrelevante, a no poder emanciparse y mucho menos a pensar en tener hijos. Sueldos bajos combinados con alquileres o precios de venta de la vivienda astronómicos es el panorama al que se enfrentan. Pero eso sí, socialistas y comunistas dicen que España va bien. No hablan de la deuda pública, de cómo y cuándo vamos a poder pagarla, no hablan de las pensiones, y eso que aún falta por jubilarse el grueso de la generación 'boomer', no hablan de un modelo económico que tras siete años de sanchismo y miles de millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea sigue basándose en los servicios, en concreto en el turismo, motor y, de momento, salvador de la economía española. Sólo se fijan en esas cifras, no bajan a las personas, no ven la situación social de millones de familias que viven con lo justo ni el sombrío panorama que se cierne sobre los menores de 35 años ni los interrogantes que planean sobre los cada vez más numerosos pensionistas. Y ante los problemas, lo que hacen es cambiarse el uniforme, quitarse el de ministros, secretarios de Estado, diputados o senadores y ponerse el de manifestantes, sindicalistas o activistas que protestan contra unas políticas... ¡que son las suyas! Ya digo, unos pillos de manual elevados a los puestos de más responsabilidad del Estado, unos asaltadores de viviendas que se dedican a aconsejar a los propietarios acerca de cómo proteger sus hogares. Socialistas y comunistas (de salón) encantados con el capitalismo ultraliberal. Qué cosas.

