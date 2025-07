Cataluña se come todo el pollo

Compartir

Ya saben la máxima de la estadística, sí tú te comes un pollo y yo ninguno, la media establece que cada uno hemos comido medio ... pollo aunque la realidad sea muy distinta. Una media no es más que la suma de todos los datos y el producto de dividirlos entre el número de elementos en juego. La media de edades, de salarios, de goles por partido, de lo que sea. Una vez calculada, algunos estarán por encima y otros por debajo. Prometer otra cosa es hacer trampas y tratar de engañar a los que se creen cualquier cosa. Si a Cataluña se le va a dar una financiación «singularizada», es evidente lo que significa: un trato mejor, privilegiado, diferenciado. Y eso, en la práctica, conlleva que la autonomía aportará menos a la caja común. Como el País Vasco. Donde el sentimiento independentista no cuaja en un movimiento rupturista, entre otras razones, por el efecto económico que tendría segregarse de España. Así que no vengan con cuentos fantásticos y prometiendo que todas las comunidades van a poder alcanzar lo mismo que Cataluña porque no es verdad. Siempre va a haber unas que pongan más que otras, que a eso se llama justicia distributiva. La clave está en que ninguna se quede tan atrás como para no poder sostener los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y dependencia. Que es lo que le ocurre a la Generalitat Valenciana, la peor financiada de todas, junto con Murcia. El independentismo ha conseguido -gracias a la fuerza de sus escaños, necesarios para que Sánchez se mantenga en el poder- que su discurso de «Espanya ens roba» sea asumido por el Gobierno central. La posible aprobación de una financiación singular pone en riesgo toda la estructura del Estado autonómico. Que ya cuenta con la excepción vasca, amparada por la Constitución. Una circunstancia que hay que entender -que no aplaudir- por el momento en que se aprobó la Carta Magna, cuando ETA asesinaba todas las semanas y su sombra criminal condicionaba la vida política española. Hoy no existe algo similar, ni el 'procés' que culmina con el golpe de Estado de 2017 es justificación del trato a favor a Cataluña. Hoy lo que tenemos y padecemos es un Gobierno que está desmontando piedra a piedra el Estado de derecho, con cesiones al secesionismo y al nacionalismo más insolidario. Me lo comentó hace tiempo el ex ministro García-Margallo, la idea de los rupturistas es: como Cataluña y el País Vasco no se pueden ir de España, vamos a sacar España del País Vasco y Cataluña. La bandera, la Policía y la Guardia Civil, el Ejército, Hacienda y la Seguridad Social, los museos, las selecciones...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión