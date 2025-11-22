Lo complex no està de moda
Lo fàcil és cómodo, pero avorrit... i a sovint fals
Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:51
No fa molt, en un congrés de llingüística, una filòloga alemana analisava la tendència irrefrenable dels parlants d'alemà a simplificar algunes irregularitats de l' ... idioma en l'us quotidià. I pronosticà que formes idiomàtiques que ara no es consideren correctes acabarien 'acceptant-se' normativament, davant la seua generalisació en l'us real de la llengua. La professora llançà una hipòtesis que provocà certa controvèrsia entre els assistents: en esta vida moderna de frenesí electrònic i audiovisual, de presses per a fer qualsevol cosa, una de les raons d'eixe fenomen de simplificació podia ser la creixent falta de temps per a que les persones se comuniquen oralment en tranquilitat.
En uns temps d'excés d'estímuls visuals i auditius de tota classe, i de múltiples possibilitats d'entreteniment i oci que no necessàriament impliquen la conversació continuada en congèneres d'espècie, l'intercomunicació oral ha segut llargament substituïda per mensages escrits curts o àudios gravats en monòlec; lo que, sense dubte, propicia l'empobriment sintàctic i lèxic. Una realitat innegable que pot estar en la base de que a les generacions més jóvens se'ls faça cada volta més costera amunt la comprensió (o les ganes de comprendre) un text mijanament llarc o sintàcticament complex; i no digam ya l'aproximació a l'alta lliteratura.
El fenomen de la simplificació, en veritat, alcança a totes les facetes de la vida. Comparem els estils arquitectònics d'ara, el concepte d'art, la forma de vestir o lo que preparem cada dia per a menjar (no conten els restaurants, sino la cuina de nostra casa) en lo que s'estilava allà per 1925 o, més encara, en 1825. Sense dubte, la practicitat, la salubritat i la comoditat han eixit guanyant de llarc en els temps actuals, pero, ¿per quina raó, encara aixina, nos provoca admiració un edifici d'estil barroc o moderniste, mentres que els blocs d'edificis 'zebra' (per l'estètica a bandes blanques i negres) que creixen com a bolets en l'extrarradi nos deixen 'passionalment' indiferents? (Com no siga per l'indignació davant els preus de venda o de lloguer).
La simplificació més nociva és l'ideològica i política
En tot, la simplificació més nociva, la que passa de lo estètic a lo dramàticament tangible, és la reducció ideològica i argumentativa que practica, en honroses excepcions, la nostra classe política. Els colors blanc i negre dels edificis 'zebra' se traslladen al debat en les Corts o el Congrés, fent creure als votants que tota la gradació de la paleta de grisos, que el matís i la reflexió sensata, són propis de gent blaneta i sospitosa, que no vol decantar-se per «la veritat» dels bons front a «la mentira» dels roïns. Que les rames de la simplificació no vos tapen la bella complexitat de la vida...
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión