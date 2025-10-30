Lecciones de Oliva

Compartir

Si hay buenos ingredientes, y la sociedad a veces los tiene, es imposible equivocarse en la ejecución del guiso. Me haría falta medio periódico para ... poder glosar lo que supuso D. Salvador Cardona Miralles, como persona, como concejal, alcalde, y hasta juez de paz para Oliva. Bastaría instar a la lectura del estudio que hizo su hijo Alejandro sobre la figura de su padre, en la benemérita revista Cabdells. Con prólogo de Francisco Brines, cuando el fallecimiento de don Salvador Cardona, glosando su personalidad: «Su amor y dedicación a Oliva, su curiosidad, que era muy amplia y rica, y su activa diligencia para compartir con los demás lo que consideraba apreciable». Ya nadie escribe así, con tanta precisión. Esa coincidencia se produjo con otros personajes como Francisco Brines, o Antonio Mestre, y tantos otros, y de repente las obras completas de Mayans fueron editadas por el Ayuntamiento, y hubo muchas otras iniciativas, que se pusieron en marcha, gracias a él, como el callejero, el bicentenario de Gabriel Ciscar o el Instituto. Memoria y complicidades del padre de mi amigo Alejandro Cardona. Yo me he encontrado y saludado a D. Salvador Cardona en la librería 3 i 4, con la complicidad de Carles Jorro. La historia de la visita de Peter Weiss, el de 'Marat-Sade', a Oliva, contada por Francisco Uriz, y de la recepción del alcalde José Girau y Cardona, buscando el rastro de Villa Cándida, es sensacional, y merecería volver a ser narrada, como hizo el poeta desde este periódico con ocasión de un homenaje rendido en Oliva. Dos comunistas, en 1974, buscando la suerte del psiquiatra Max Hodann, de las Brigadas Internacionales, siendo asesorados por Cardona, y protagonistas de una comida informal que provocó la carcajada y la felicidad de Peter Weiss cuando dijo que sólo había encontrado dos veces la verdadera democracia: «en una aldea del Vietnam y aquí en Oliva». En algún momento habrá que volverla a contar, con todos los detalles, y la visita a Valencia y Oliva, de la que Alejandro conserva las diapositivas, de un color Kodak inigualable de 1974, y una foto del río sensacional. La lección de Oliva ahora es de esas que incorporan una brillante iluminación, sin fisuras, con unanimidad que es política, social, y sentimental. La reforma del Centro Olivense, el lugar del banquete de mi boda inscrita en el Libro de Familia por don Salvador, está ya presta para ser inaugurada, y el pleno del Ayuntamiento ha decidido que el edificio se denominará 'Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles'. Devolvamos la palabra a Paco Brines: «Cuando pienso en alguien en el que podría encarnarse lo mejor de Oliva no podría imaginar a otro que no fuera Salvador; para mi su silencio es un silencio más hondo, el de una Oliva transcurrida en un tiempo que hasta ahora fue el nuestro».

