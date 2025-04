Los sorprendidos con Trump

Nunca hubiese imaginado que iba a relacionar en un mismo artículo al grupo Taburete con Elon Musk. Desconozco si el empresario conservador ha tarareado alguna ... vez lo de «a casa de Dron» o si conoce siquiera alguna canción de la banda, pero ambos han encontrado un punto en común en el todopoderoso presidente de los Estados Unidos, empeñado en acaparar titulares y enfrentarse a medio mundo con tal de no perder la etiqueta de «enfant terrible» que le caracteriza.

De Trump se pueden decir muchas cosas, pero una de ellas no será que no advirtió de todo lo que iba a hacer. Si en algo se empeñó mientras peleaba en campaña electoral fue en avisar de los frentes que abriría si sustituía a Biden. La lucha en contra de la inmigración, las políticas a propósito del cambio climático o la ideología de género han sido los asuntos que han centrado sus mítines y entrevistas, pero no los únicos. Todos éramos conscientes de que una vez llegase a la Casa Blanca también se retiraría de acuerdos, levantaría sanciones y establecería fronteras reales y arancelarias. Más que nada porque no es la primera vez que ocupa este cargo y en su anterior mandato ya había aplicado medidas similares.

El mundo mira con desconcierto y cierto terror hacia Norteamérica desde que se anunciase el impuesto comercial para los productos de fuera del territorio estadounidense. Una vez ha entrado en vigor las consecuencias han sido notables. Tanto que hasta ha debido recular, aunque no del todo. Las bolsas han cerrado con pérdidas importantes, las empresas han dejado de ingresar altas sumas de dinero y la crisis se ha propagado a otros estamentos. ¿Sorprendidos? No me encuentro en ese grupo. Y me asombra que alguien se halle en esa situación. Primero, porque el individuo no es de los que esconde sus decisiones, y segundo, porque cualquier economista podía prever la contundente reacción del mercado.

Que tomen nota los que alientan en nuestro país posturas populistas como las de Trump

Hace unos días Willy Bárcenas y Antón Carreño -los de Taburete- se pronunciaban sobre las decisiones del mandatario y se reconocían «decepcionados». Aseguraban en una entrevista a Europa Press que deseaban que venciese a Kamala Harris pero no compartían «ni sus formas, ni su actitud, ni toda la política proteccionista» que ha exhibido tras vencer en los comicios. ¿Pero a qué Trump estaban apoyando? ¿Qué información manejaban de él?

Más grave es lo de Musk, que ha estado a su lado en todo momento y ahora muestra su malestar por su forma de proceder. Incluso ha insultado a sus ideólogos, Y nos cuentan que no es el único cabreado, que muchos de los multimillonarios que financiaron su campaña presidencial ahora se están revolviendo contra él.

Pero, ¿qué esperaban? Que tomen nota de lo sucedido los que alientan en nuestro país posturas populistas como las que promueve Trump, no se vayan a arrepentir más tarde.