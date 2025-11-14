LAS PROVINCIAS se escucha

Compartir

La web de LAS PROVINCIAS se navega, se lee, se ve... y también se escucha. Al menos ese es el objetivo que este diario persigue ... desde hace cinco años cuando nos lanzamos a publicar nuestro primer podcast a propósito de un trabajo de investigación que había realizado Álex Serrano sobre el fraude de la EMT. El material con el que contaba era extenso: numerosas fuentes, muchos datos, acusaciones cruzadas y declaraciones de todos los implicados. Al repasarlo nos dimos cuenta de que aquel trabajo se escuchaba por todos los lados. Y esa fue la excusa para realizar nuestro primer podcast, un formato que ya estaba en auge aunque no gozaba todavía de la popularidad de hoy en día. Contábamos con pocos medios, la experiencia era mínima y no sabíamos si al otro lado nos íbamos a encontrar a alguien dispuesto a oír lo que habíamos preparado.

'El fraude de la EMT' fue nuestro banco de pruebas. Nos sirvió para medir lo que éramos capaces de hacer y las carencias para lograrlo. Fue el punto de partida. Lo que nos dejó claro aquella aventura es que LAS PROVINCIAS también debía escucharse. Para ello teníamos que formarnos (ahí el mayor esfuerzo ha corrido a cargo de Amalia Yusta y Paco Sánchez) y contagiar al resto de la redacción para que se animasen a utilizar este formato. Las webs de los diarios son cada vez más experienciales. Nuestro propósito es que los usuarios se queden con nosotros el mayor tiempo posible y para ello la oferta ha de ser lo más variada y completa posible. Y en este menú el audio juega un papel fundamental. En ese empeño llevamos desde hace cinco años, con apuestas exitosas y fallidas. Ha habido de todo. En ocasiones se nos escucha muy bien, en otras, no tanto. Lo importante es que LAS PROVINCIAS además de leerse nunca deje de escucharse.

