El sector privado y la movilidad metropolitana

Vamos camino de los diez años cuando el secretario general de la Autoridad Europea de Transporte Metropolitano (EMTA) mantuvo aquí en Valencia una reunión con ... la consellera María José Salvador Rubert (PSPV) y mostró su extrañeza de que Valencia -tercera ciudad de España- careciera de un contrato-programa de inversión con el Gobierno central, que facilitara la movilidad del Cap i Casal y su área metropolitana, con sus 50 municipios periurbanos, y potenciara el transporte público colectivo ferroviario, acabando con la actual fractura competencial entre transportes de Cercanías-Renfe; FGV; EMT; Metrobus, etc.

Pasaron tanto las legislaturas de Rodríguez Zapatero como las de Mariano Rajoy, y por supuesto Pedro Sánchez nos ha venido negando el contrato-programa que desde hace décadas disfrutan Madrid, Barcelona, Sevilla, Tenerife y Málaga, esta última gracias a la ministra malagueña de Fomento, Magdalena Álvarez.

Así pues, anualmente hemos de pelear con los ministerios las subvenciones y Fondos Next Generation, destinados a la descarbonización del transporte de viajeros y sujetos a presiones políticas discrecionales que no nos dan ni estabilidad ni suficiencia para planificar y programar a medio/largo plazo un transporte metropolitano integrado, similar por ejemplo al Consorcio Regional de Transportes de Madrid con financiación importante y previsible de la Administración General del Estado.

Esta falta de contrato-programa para la movilidad se enfrenta a unas cifras y ratios que reflejan nuestra gravísima realidad económica.

- Ante un ratio poblacional del 11'8% (5.467.242 hab. CV/49.315.949 hab. España) como nuestro PIB (2024) es de tan sólo 139.420 millones de euros, nuestra aportación al PIB nacional es del 8'744%.

- Nuestra financiación per cápita (población ajustada) es de 3.141€/hab. lo que supone -249€/hab/año frente a la media nacional y -1.936€/hab/año a la mejor financiada (Cantabria) o -315 € que un catalán o -222€ menor que un madrileño. Ello ya nos supone 1.361 millones €/anuales de infrafinanciación. Modelo vigente pendiente de revisión desde 2014.

- En consecuencia, nuestro PIB per cápita (2024) es de 27.611 €/año, frente a una media de 32.633€/año/ español. Los ciudadanos valencianos estamos un 15% por debajo de la riqueza media española.

- Igualmente, según las estimaciones de FEDEA, cerraremos 2025 con un déficit del 1'4%, el peor de todas las CC. AA. A consecuencia de todo ello, nuestra deuda asciende a 60.696 millones de euros, equivalente al 39'90% de nuestro previsto PIB 2025. Deuda que el actual Consell de PPCV ha conseguido al menos contener, aún con el esfuerzo inversor que han supuesto las obras de emergencia post-dana. Ante esta situación económica-financiera, que imposibilita el incremento de inversión pública, centrémonos en el problema de la movilidad y transporte metropolitano, tantas veces reclamado por la Cámara de Contratistas.

Según el observatorio de la Movilidad Metropolitana, dependiente del MITMS, la oferta del tansporte publico medida en plazas km/habitante/año alcanza las 10.000 en Madrid, 8.700 en Barcelona y se queda en 4.700 en el caso de Valencia. Un déficit, especialmente patente en el transporte ferroviario.

Por otra parte, el pasado 30 de octubre se presentó el Plan de Actuaciones FGV-2030 con un presupuesto global de 729 M€. (260 M€ en modernización de infraestructuras, equipamiento de señalización y Comunicaciones; 54 M€ finalización reconstrucción daños dana; 165 M€ de 22 unidades tranvía; y unos 249 M€ para ampliación de Metrovalencia y Tram de Alacant), inversiones que si bien suponen del orden de unos 400.000 € día, son clarísimamente insuficientes para transportar no sólo los 92 millones de viajeros de Metrovalencia y 20 millones en el Tram Alicante sino los incrementos esperados/deseados. Con una necesidad imprescindible de incrementar los 69 M€ previstos para conservación de material e instalaciones, para evitar que los incidentes se puedan convertir en accidentes.

A la renovación de túneles y estaciones subterráneas y sistemas de señalización de las líneas L-1 y L-2 de metro y señalización de líneas L-4, L-6 y L-8 del tranvía, hay que acometer el Soterramiento del metro entre Burjassot-Godella-Paterna, así como hay que acometer la duplicación de vía en la línea 3 y nueva estación de Torrent. Es imprescindible que los proyectos de ampliación de la L-10 de Metrovalencia con la L-12 hasta el Hospital La FE se reconsidere darle un carácter definitivamente metropolitano, máxime con la irrupción del complejo habitacional/lúdico/hotelero/ocio en TuriaNova (entre la Fe y V30/ V31); la definitiva expansión habitacional de Sociópolis-La Torre, etc. La línea L-12 ha de 'puentear el nuevo cauce del Turia', dar servicio a Sociópolis y tranviariamente avanzar por la CV-400 hasta llegar a la Universidad La Florida (Catarroja) danto servicio a las fachadas Oeste de Benetúser-Alfafar-Parque Alcosa-Massanassa-Catarroja. Por no hablar del Tram Alicante-Elche.

Es donde la iniciativa privada y el modelo concesional, en sus múltiples versiones/facetas, puede y debe, y es necesario que así suceda, acuda en auxilio colaboración y ayuda, con transparencia, eficacia y eficiencia a potenciar prioritariamente las inversiones en sanidad y la movilidad pública metropolitana. Todo ello, con el previo informe de la ONE (Oficina nacional de Evaluación) y siguiendo las Recomendaciones de OIReScom (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública) consistente en flexibilizar el cálculo de la tasa de descuento y definiéndola como a rentabilidad esperada por el mercado para cada proyecto, que deberá definirse de forma individualizada por el órgano de contratación según el método de coste medio ponderado del capital (WACC)

Todo con luz y taquígrafos, huyendo de falsos mantras contrarios a la externalización, y dar entrada a la iniciativa privada en los asuntos públicos. para seguir avanzando -también en movilidad- hacia una Comunitat Valenciana más prospera, equitativa, solidaria y sostenible.