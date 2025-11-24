El valor de la hemerografía

Cualquier aprendiz de investigador, en su trabajo de grado o de máster, ha tenido ocasión de comprobar la devoción de sus mentores universitarios por las ... fuentes primarias documentales.

Se invita al aspirante, especialmente en el campo de las Humanidades, a ir directo a los Archivos y a trabajar sobre legajos antiguos y, a veces, nunca previamente tocados.

Es un acierto, por supuesto, indagar en tanta cuanta prueba histórica escrita se encuentra en los centros oficiales protectores (pese a los avatares destructivos de los conflictos y de las desidias); donde se acoge, reúne, conserva, restaura, clasifica y se pone a disposición para su uso el fruto de muchas escribanías e instituciones. Actualmente y afortunadamente con permisos de autocopia digital, que hasta hace poco eran impensables por restrictivos, y con su puesta a disposición -en lejanía física e inmediatez temporal- sobre instrumentos informáticos que los dejan al alcance de todo trabajador del conocimiento o aficionado curioso.

¡Queda tanto por rebuscar, leer, transcribir, interpretar y aprovechar...!

Pero, la misma cierta reticencia a no 'traspasar' ciertos límites temporales muy próximos a nuestros días (digamos a partir de nuestra guerra civil última) parece ser el motivo para que se minusvalore como fuente 'legítima' la noticiabilidad de los medios de comunicación impresos; a los que, por lo menos, se les da cierta consideración si son relatadores de temáticas del siglo XIX y hasta del primer tercio del XX.

La prensa actual, las noticias o notas impresas en diarios o periódicos de cada día, será -lo queramos o no- una fuente muy valiosa de información en cuanto transcurra un siglo. Aprovechémonos ya, pues, de ella desde este mismo momento.

Nos referimos a la prensa escrita por su mayor y más fácil conservación y acceso de consulta de entre los demás medios, como son la radio y la televisión. Cuando, además, en los tiempos que corren acaban tratando u ocupándose de los mismos temas.

¿Es posible pensar que hay menos 'rigurosidad' en una nota o en un artículo de prensa que en un documento manuscrito antiguo? ¿Podría ser ello cierto? Hoy hay mayor oportunidad de confirmación y comparación en la publicación actual y, a la postre, es un menester del quien investiga tener en cuenta las prevenciones y precauciones sobre lo que se lee y se sonsaca de los párrafos impresos.

Además de que la recurrencia a las direcciones URL de Internet, citadas luego a pie de página de la investigación, ya como antaño sólo se hacía con la Bibliografía, va a acabar uniendo en un futuro no muy lejano todo tipo de fuentes: documentos de archivo, libros editados, artículos especializados y noticias del momento.

La Hemerografía, rastreable en las hemerotecas o Archivos de Prensa, está llamada a tener un papel documentador más relevante del que algunos puristas académicos están dispuestos de momento a concederle. Las Facultades de Ciencias de la Comunicación (cuna de periodistas), muy unidas a las de Humanidades, están generando profesionales de la crónica diaria cada vez más formados y concienciados; sin olvidar la importancia del valioso, con el tiempo, material gráfico que se inserta.

Muchos trabajos publicados son píldoras o esencias salidas del mérito, o condensadas, de los conocedores o verdaderos expertos. Otras, son investigaciones, quizás cortas y rápidas, pero obtenidas de un esfuerzo que se pretende muy serio y que bebe de las fuentes disponibles del momento; algunas de ellas directísimas o de primera mano.

Viene a cuenta toda esta digresión anterior, por un trabajo de investigación sobre «la realidad actual de los castillos o fortificaciones valencianos». Los trabajos de arqueólogos y registros documentales de Cancillerías nos darán datos valiosísimos sobre su pasado. Pero..., ¿cómo hablar de su actualidad presente si no recopilamos la amplia y rica (sí, rica) información existente sobre ellos en la dispersa pero guardada documentación hemerográfica?

Hay datos que más fácilmente extraeremos de la prensa. Impresiones de visitantes. Explicación y reseñas sobre estados, excavaciones, rehabilitaciones, proyectos, actos escenificados y usos y disfrutes. Recopilación de inversiones económicas y proyectos en marcha. Sueños municipales de "aprovechamiento" convertidos en realidad o fracasados. E, incluso, problemáticas jurisdiccionales entre instituciones implicadas, que acaban tomando el cariz de oposición política y logrando o malogrando imprescindibles buenas intenciones patrimoniales.