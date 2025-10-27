Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos millones de recuerdos salvados de la dana

MARISA VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUALDIRECTORA DE PATRIMONIO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:09

Salvem les Fotos» es un proyecto impulsado por la Universitat de València el 30 de octubre de 2024, un día después de la dana que ... arrasó numerosas poblaciones valencianas. Las familias damnificadas, durante esos primeros días, sacaban los álbumes y fotografías como parte de los escombros que debían desalojar de sus casas, y dada la importancia que esas imágenes tienen en la historia de cada familia la Universitat de València se propuso trabajar en la recuperación de este patrimonio familiar, fuente de identidad, memoria y resiliencia. Con este propósito, lanzamos la campaña desde el Área de Patrimonio de la Universitat de València, perteneciente al Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. Días después eran cientos las familias que habían contactado para solicitar la salvaguarda de sus recuerdos.

