La Iglesia Católica conmemora el 22 de noviembre la muerte de Santa Cecilia, martirizada por su conversión al cristianismo. Desde que, en 1594, el papa ... Gregorio XIII la nombró patrona de los músicos, el mundo musical la celebra especialmente en los países de tradición católica, con actos muy diversos: actividades culturales, conciertos extraordinarios y, sobre todo, la incorporación oficial de los educandos al censo de la banda; en definitiva, su entrada simbólica en la mayoría de edad musical. Conviene recordar que su figura está, además, profundamente unida a la tradición bandística valenciana, donde su nombre ha inspirado a numerosas sociedades musicales en todo el territorio.

De Santa Cecilia guardo un recuerdo muy personal: un viaje a Roma, hace ya muchos años, y una visita al Trastevere, el barrio más bohemio y sugerente de la ciudad. Allí se alza la basílica dedicada a la santa, un templo lleno de serenidad donde, según la tradición, reposan sus restos. En su interior se conserva una delicada escultura en mármol, obra de Stefano Maderna, que representa a la mártir recostada, como si estuviera dormida. Con el tiempo, el grandioso templo se ha convertido en punto de peregrinación para miles de músicos de todas las nacionalidades.

Hasta aquí, nada fuera de lo previsto. Pero me llamó la atención el profundo corte visible en su cuello. Sorprendido, pedí una aclaración a nuestro acompañante. Ni corto ni perezoso, el guía, que resultó ser un estudiante de Bellas Artes, me explicó lo siguiente: «El martirio de Cecilia tuvo dos fases. Primero intentaron asfixiarla con vapor en las termas de su casa. Al no conseguirlo, llamaron a un verdugo para que le cortara la cabeza. La tradición cuenta que dejó caer el hacha tres veces sin lograrlo y huyó despavorido. La santa, gravemente herida, murió tres días después». Se aclaró la duda que hasta ese momento tenía acerca de la patrona de los música.