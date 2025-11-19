Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santa Cecilia

MANUEL ANDRÉS FERREIRA

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:39

La Iglesia Católica conmemora el 22 de noviembre la muerte de Santa Cecilia, martirizada por su conversión al cristianismo. Desde que, en 1594, el papa ... Gregorio XIII la nombró patrona de los músicos, el mundo musical la celebra especialmente en los países de tradición católica, con actos muy diversos: actividades culturales, conciertos extraordinarios y, sobre todo, la incorporación oficial de los educandos al censo de la banda; en definitiva, su entrada simbólica en la mayoría de edad musical. Conviene recordar que su figura está, además, profundamente unida a la tradición bandística valenciana, donde su nombre ha inspirado a numerosas sociedades musicales en todo el territorio.

