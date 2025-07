La Gran Feria de Valencia, festejo con más de un siglo de existencia y que el pueblo valenciano cuida a pesar de los altibajos que ... cada época marca, vuelve a ser la protagonista por excelencia de la vida valenciana durante todo el mes de julio, a través de un amplio programa de actividades que pone en marcha el Ayuntamiento.

Sus pivotes de influencia no varían, entre ellos la Batalla de Flores, el Certamen de Bandas, los conciertos de Viveros y un festival pirotécnico con cinco espectáculos nocturnos que se dispararán los sábados desde distintos puntos de la ciudad. Cabe recordar que el día 26 se realizará un espectacular correfoc y el día 27 se disparará un extraordinario castillo en la playa de la Malvarrosa.

El mundo fallero tiene su parcela imprescindible a través de las preselecciones de candidatas a Falleras Mayores de Valencia. Si echamos la vista atrás, antaño ya la Junta Central Fallera celebraba este tipo de evento en su pabellón situado en el recinto ferial.

La feria ya no es lo que era. No hay más remedio que adaptarse a lo que marcan las épocas, pero no por ello debemos olvidar nuestro pasado como parte de la historia de nuestro pueblo, entre otras cosas porque a un pueblo que no tiene pasado poco futuro le espera.

En el recuerdo está el espectacular pabellón municipal, con sus tres cúpulas o gibas, construido por el prestigioso artista fallero Carlos Cortina. Se inauguró en 1926 y fue marco de diversos actos sociales, como, por ejemplo, los Juegos Florales de Lo Rat Penat.

La última vez que los valencianos lo vimos en la Alameda fue en 1972. Al año siguiente, el Ayuntamiento decidió trasladarlo a una zona de los Jardines del Real. La verdad es que estuvo un poco abandonado a su suerte hasta que, en 1981, un fuerte vendaval que azotó Valencia destruyó la vieja estructura de madera. Triste epílogo para un auténtico icono de la Gran Feria de Valencia.