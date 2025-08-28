Estamos a punto de finalizar el mes de agosto y dar la bienvenida al mes de septiembre que, según el calendario festivo valenciano, también nos ... llega con numerosas fiestas mayores, sobre todo en algunos barrios y pueblos cercanos; festejos estos últimos en los que se refleja la cultura, las costumbres y la historia de la localidad, parámetros que no hacen más que fortalecer el sentimiento de paisanaje.

En Septiembre, entre otros festejos, se celebrará el Cristo de Nazaret; la Virgen de la Fuensanta, en el barrio que toma el nombre de la patrona de la región de Murcia y tiene su origen en los bloques de viviendas allí construidos a raíz de la riada de 1957. Fiestas populares, como así se denominan desde hace años, también se celebrarán en el barrio de San Marcelino, enclave ciudadano promovido en 1949 y fundado en 1954 por el arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea. En el barrio de San Isidro se festejará a la Virgen de los Desamparados y en Castellar-l'Oliveral lo harán a San Martín de Porres y a la Virgen del Rosario.

En Meliana sus festejos sirven para exaltar al Cristo de la Providencia y a la Virgen de la Misericordia. Entre sus numerosas actividades cabe destacar las partidas de pelota valenciana en sus modalidades de galocha y raspall femenino; deporte autóctono valenciano que se esfuerzan en mantener y, sobre todo, divulgar como una parte identitaria de nuestra cultura. Un ejemplo a seguir.

También estarán de fiestas mayores en Alaquàs, con un ambicioso programa de actividades, en los que la pólvora festiva es la protagonista. Sin embargo, cabe destacar la escenificación del tradicional Cant de la Carxofa, al finalizar las procesiones de la Virgen de Olivar y Cristo de la Buena Muerte, como parte de la cultura religiosa y popular que esta población cuida y potencia, a través de la asociación Amics i amigues del Cant de la Carxofa. Una excelente iniciativa.