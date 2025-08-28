Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles

Fiestas mayores

Manuel Andrés Ferreira

Manuel Andrés Ferreira

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:15

Estamos a punto de finalizar el mes de agosto y dar la bienvenida al mes de septiembre que, según el calendario festivo valenciano, también nos ... llega con numerosas fiestas mayores, sobre todo en algunos barrios y pueblos cercanos; festejos estos últimos en los que se refleja la cultura, las costumbres y la historia de la localidad, parámetros que no hacen más que fortalecer el sentimiento de paisanaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  3. 3 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Uno de los fichajes del Valencia CF visita un histórico restaurante de la ciudad
  10. 10 Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fiestas mayores