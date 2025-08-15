Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Deporte y tradición

Manuel Andrés Ferreira

Manuel Andrés Ferreira

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:19

La playa de la Creu de la Conca de Pinedo ha vuelto a ser el escenario donde se han desarrollado las más que centenarias Corregudes ... de Joies, competiciones ecuestres en las que se combina el deporte con unas especiales características autóctonas. Esta tradición nace de la pugna entre los hombres de la huerta por demostrar quién tenía el caballo más rápido; una costumbre que suma más de un centenar de años y que, gracias a la Asociación de Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad, de Pinedo, se mantiene año tras año como depositaria de nuestra riquísima y diferenciada historia del pueblo valenciano. Cabe destacar que esta valencianísima competición forma parte de la Festa Grossa, fiestas patronales que la pedanía de Pinedo dedica a la Virgen del Rosario.

