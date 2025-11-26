Belenes en las fallas

Comenta Compartir

La representación del nacimiento de Jesús y los diversos hechos que lo rodean, como la adoración de los Reyes o la Anunciación a los pastores, ... sigue siendo un referente fundamental y básico en nuestra Navidad. El belén es la expresión clara de una tradición que se ha ido forjando a lo largo de los siglos y que ha dado lugar a todo un arte: el belenismo. Desde siempre, las fallas han montado los nacimientos en sus casales como una actividad para los infantiles, aunque son los mayores quienes llevan el peso del trabajo. Este año se estima que cerca de un centenar de belenes participarán en el tradicional concurso, repartidos en sus dos modalidades, y que deberán estar terminados el próximo día 4 de diciembre para ser evaluados por los jurados.

Cabe destacar que la costumbre de que las fallas montasen belenes en sus casales llevó a la Junta Central Fallera a crear un concurso en el ejercicio 1974-1975, bajo la presidencia de Ramón Pascual Lainosa, para premiar los mejores trabajos. Desde entonces, a excepción de 1978, año en que no se convocó, año tras año, con algunos cambios en la denominación de sus categorías, se viene celebrando con un gran éxito de participación. Según se desprende de numerosos escritos elaborados por especialistas y, sobre todo, por asociaciones de belenistas, se tiene noticia de que el primer nacimiento de Jesús se recreó con figuras vivientes en Greccio, pequeña población italiana, en 1223, por San Francisco de Asís, con el fin de revivir el espíritu navideño. La costumbre de montar belenes llegó a España en el siglo XV y se popularizó en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III. Uno de los nacimientos más conocidos es el denominado Belén del Príncipe, cuyos autores fueron los escultores valencianos José Esteve Bonet y José Ginés Marín, según podemos leer en el magnífico libro Belenes valencianos, de Manuel Mellado y Fernando Ferrando.

