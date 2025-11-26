Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Belenes en las fallas

MANUEL ANDRÉS FERREIRA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

La representación del nacimiento de Jesús y los diversos hechos que lo rodean, como la adoración de los Reyes o la Anunciación a los pastores, ... sigue siendo un referente fundamental y básico en nuestra Navidad. El belén es la expresión clara de una tradición que se ha ido forjando a lo largo de los siglos y que ha dado lugar a todo un arte: el belenismo. Desde siempre, las fallas han montado los nacimientos en sus casales como una actividad para los infantiles, aunque son los mayores quienes llevan el peso del trabajo. Este año se estima que cerca de un centenar de belenes participarán en el tradicional concurso, repartidos en sus dos modalidades, y que deberán estar terminados el próximo día 4 de diciembre para ser evaluados por los jurados.

